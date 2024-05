Халеевата комета започна обратния си път към Земята

С лед като се отдалечаваше от Земята в продължение на почти 40 години, Халеевата комета най-накрая обърна опашката си и започна своето пътешествие обратно към нас - подготвяйки се за зрелищно приближаване през 2061 г.

В събота, 9 декември, се очакваше известната комета да достигне най-отдалечената си точка от Слънцето, известна още като афелий, на разстояние около 35 астрономически единици (AU) - или около 35 пъти разстоянието между Земята и Слънцето, според НАСА. Това поставя кометата далеч отвъд орбитата на Нептун и почти в предния двор на Плутон, който обикаля на около 39 AU.

В известен смисъл това е средата на рутинната 76-годишна обиколка на Халей около Слънцето. През последните около 38 години кометата се е отдалечавала от нас на милиони мили всеки ден; сега през следващите 38 години тя ще се приближава към нас.

