Хайди Клум разпери криле! Кралицата на Хелоуин се преобрази като паун с 10 души антураж

Х айди Клум не разочарова с костюма си за Хелоуин, тъй като направи грандиозно влизане на партито си, което се проведе в Marquee в Ню Йорк във вторник.

50-годишният германски супермодел носеше сложен костюм на паун, който беше поддържан от общо 10 души.

Частта от костюма на Хайди се състоеше от плътно синьо кадифено боди и покривало за лице с жълт клюн и блестяща глава. На върха на главата ѝ имаше украса от пера.

Heidi Klum as a peacock for Halloween. 🦚 pic.twitter.com/agsepY3xVk

Към Хайди се присъединиха и 34-годишният ѝ съпруг Том Каулиц, който беше облечен като голямо бяло яйце, и 19-годишната ѝ дъщеря Лени Клум, която показа невероятната си фигура в пикантен тоалет. Зад нея, оформяйки великолепната опашка на костюма ѝ, бяха няколко гъвкави фигури в зелени бодита с паунови очички. На гърбовете им бяха разперени крила, които съответстваха на зелените им костюми.

Докато позираше пред фотоапаратите, русата красавица закачливо подхвърли целувка на своя „яйчен“ съпруг.

Heidi Klum is almost unrecognizable as a peacock in her #Halloween costume #heidiklum @heidiklum pic.twitter.com/AGclrqkkTV