Хайди Клум и дъщеря ѝ Лени с нова фотосесия (СНИМКИ)

Х айди Клум и голямата ѝ дъщеря Лени се появиха на корицата на сп. „Super“ за сезона пролет-лято. Моделите позираха на фотографа Ричард Аведон в различни тоалети.

На главната черно-бяла страница майка и дъщеря са снимани заедно. Там Хайди е с бална рокля Juana Martín, а Лени с рокля Yousef Akbar.

