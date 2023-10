"Затишие преди бурята“: Хайди Клум с гола снимка пред Хелоуин

К ралицата на Хелоуин поднася на феновете си лакомство преди грандиозното си годишно парти на 31 октомври, като сподели напълно гола своя снимка в Instagram в събота.

"Спокойствие преди бурята", написа тя под изпепеляващия кадър. "3 дни до #heidihalloween2023 ... Моето мото за този Хелоуин ... GO BIG OR GO HOME 🥳".

На снимката тя е легнала по гръб върху розов диван със затворени очи, давайки на феновете си профил на дясната страна на стегнатото си тяло.

Ръцете ѝ са стратегически разположени върху гърдите ѝ, а краката ѝ са опрени на фотьойла, скривайки всичко, което не иска хората да видят. За зашеметяващата снимка тя е без грим, а русата си коса също е оставила естествена

50-годишният модел подпали любопитството за тазгодишния си костюм по време на участието си в "The Tonight Show" в петък вечерта.

"Той ще бъде гигантски и трябва да затворя няколко улици тук, в Манхатън, което между другото е много трудно да се направи", каза тя на водещия Джими Фалън.

Вместо да разкрие тазгодишната си визия, Клум си спомни, че е изпитвала "клаустрофобия" в "сладкия" си костюм на дъждовен червей, с който дебютира на миналогодишното издание на събитието.

"В общи линии трябваше да ми вържат ръцете, за да бъда в това положение, а след това лицето ми беше като залепено отвън, така че не можех да го движа... просто бях заклещена", обясни тя, докато имитираше, че е в капан.

Хайди Клум организира емблематичното си парти за Хелоуин от 2000 г. насам и никога не спира да впечатлява с нестандартните си костюми.

Някои от костюмите ѝ през годините включват "Лейди Годива" от 2001 г. (в който тя яздеше истински кон), "Извънземно" от 2010 г. и "Човешко тяло без кожа" от 2011 г.

"Винаги се опитвам да намеря неща, които хората естествено не биха направили", каза Клум пред People по-рано този месец. "Повечето хора правят медицински сестри или полицаи, но аз винаги съм търсила нещо, което не съм виждала."

Тя също така разкри, че костюмът ѝ на старица от 2013 г. е един от любимите ѝ, защото отчасти е бил отговор на това, че хората са повдигали въпроса за възрастта ѝ и какво означава това за кариерата ѝ на модел.

"Помислих си, да, 40 години... това е възраст. Стара... Искам да съм стара!" - спомня си тя.