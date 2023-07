Гуинет Полтроу за сексизма: Всяка жена трябва да остарява, както иска

Г уинет Полтроу говори за сексизма в интервю за британския Vogue. Според 50-годишната актриса обществото е твърде взискателно към възрастните жени, докато към мъжете са много по-снизходителни.

"Мисля, че това е проблем на индустрията. От жените все още се изисква да остаряват по някакъв специален начин. Сякаш трябва да замръзнем във времето и да останем същите, каквито сме били преди 10-20 години. Това е просто нереалистично", каза тя.

“As women, we want to be healthy, we want to be ageing. This idea that we’re supposed to be frozen in time is so weird,”

says #GwynethPaltrow on her approach to ageing. https://t.co/AquhztcTu2 pic.twitter.com/uPATAENxMR