Сок от целина и бульон от кости: Тайните за здраве на Гуинет Полтроу

В подкаста „Изкуството да бъдеш здрав“ 50-годишната основателка на Goop Гуинет Полтроу сподели как се грижи за себе си. Актрисата беше помолена да назове най-странната уелнес тенденция, която някога е следвала.

Gwyneth Paltrow reveals she had rectal ozone therapy for ‘wellness’ — is it safe? https://t.co/imsLl9lPCi pic.twitter.com/Kg2P4olbyV

Ректална озонотерапия

"Използвах озонотерапия, ректално. Доста е странно", призна Полтроу в подкаста. Водещият се пошегува в отговор, че тази процедура ще осигури хубава петъчна вечер. Актрисата отбеляза, че озонотерапията е полезна, но не уточни за какво точно я е използвала. Озонът е вид кислород и някои смятат, че терапията може да засили имунната система.

Половин литър сок от целина

За закуска Гуинет пие само чаша кафе, протеинов шейк или почти половин литър прясно изцеден сок от целина без никакви допълнителни добавки. Звездата смята, че това е ключът към чистата кожа. Гуинет също вярва, че тази "чудодейна напитка" ще помогне да се отървете от автоимунни заболявания.

Everyone’s talking shit about Gwyneth Paltrow’s diet but she’s gonna outlive all of us. Our bodies actually don’t need three square meals and dessert everyday to thrive.

