Децата на Полтроу също взеха участие в процеса за ски инцидента срещу нея

П оказанията на децата на Гуинет Полтроу - Епъл и Моузес - прочетени на глас в процеса за ски катастрофа. На 28 март 16-годишният Моузес и 18-годишната Ейпъл прочетоха в съда показанията си, дадени пред адвокатите на майка им.

Полтроу е съдена от Тери Сандерсън, 76-годишен пенсиониран оптометрист, заради ски инцидент през 2016 г. в курорта Диър Вали. В показанията си Моузес, който по време на инцидента е бил на 9 години, отбелязва, че макар "да не е видял действителния сблъсък", си спомня непосредствените последици от него.

"Когато се спуснах със ски, чух майка ми да крещи на човека", казва той. "Тя каза нещо от рода на: "Какво по дяволите! Току-що се блъсна в мен."

Моузес освен това отрече да е викал майка си преди катастрофата - нещо, което правният екип на Сандерсън предполага, че би могло да накара Полтроу да се блъсне в клиента им. След това, в показанията на Епъл, тя заяви, че подобно на брат си не е видяла самия сблъсък.

