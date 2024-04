Грозни пижами и космати чехли: Младежите в Китай на бунт с "груби" работни облекла

В континенталната част на Китай има нов вид видеоклипове "Приготви се с мен" - такива с "груби" работни облекла.

Младите хора в Китай обличат най-лошите си пижами, най-косматите чехли и се отправят към офиса в знак на бунт срещу всичко - от лошите шефове и лошите условия на труд до ниското заплащане и дългите часове. И с радост показват творенията си онлайн.

В продължение на месеци китайските потребители на социални медии публикуват под хаштагове като #grossoutfitforwork #uglyclothesshouldbeforwork #ootd (outfit of the day) и молят другите да споделят своите собствени решения, като по този начин разгръщат състезание кой е носил най-лошото.

Хаштагът "grossoutfitforwork" е привлякъл над 140 милиона гледания и десетки хиляди дискусии само в китайската платформа за социални медии Weibo. В края на февруари публикация на потребителката Kendou S от Douyin (китайската версия на TikTok), която твърди, че е била порицана от шефа си за "гадните" си дрехи, които според нея е носела, за да се бори със студеното време, стана вирусна.

В следващ видеоклип, харесан 752 000 пъти и препубликуван над 1,4 милиона пъти, Kendou S показва един от обидните си тоалети - разкривайки пласт след пласт несъвместими елементи - пухкава бяла шапка, сива балаклава, измачкани червени ръкавици, пухено палто, розово ватирано яке, рокля от вълнен пуловер, карирано долнище на пижама, чехли с кожена подплата и високи до коленете чорапи.

