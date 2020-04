Гришо и Винъс Уилямс изненадаха феновете си

Ф еновете на тениса получиха специална изненада в Инстаграм, след като вчера Григор Димитров и Винъс Уилямс обединиха сили за онлайн тренировка, пишат от atptour.

Venus Williams coaxing, patiently waiting, then fake-fainting at the sight of Grigor Dimitrov's abs is FULL LOLz. Golden moment



🎥 via @CCSMOOTH13 pic.twitter.com/qTlOTExnFc