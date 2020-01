Гришо защити анцуга: Не искам да бъда обикновен

Б ългарският тенисист се превърна в обект на шеги и закачки в социалните мрежи, след като излезе за първия си мач облечен с екип, който мнозина оприличиха на пижама.

След победата си в първия кръг на Откритото първенство на Австралия в понеделник, той реши да защити облеклото си и заяви, че обича да е различен във всеки аспект от живота, особено в модата, пишат от сайта на atp.

Облеклото му предизвика вълнение, но Димитров нямаше нищо против:

„Нямам проблем да нося каквото и да е. Мислех, че е нещо готино“, коментира екипа си българинът след победата с 4-6, 6-2, 6-0, 6-4 над аржентинеца Хуан Игнасио Лондеро.

Tracksuit game 💯 @GrigorDimitrov ! Have you spotted any other fashion statements on Day 1? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/d6c8enLxqg

„Всъщност го обичам. Обичам цветовете ... Обичам да експериментирам и когато съм на корта, не мисля толкова за екипа. Но е толкова хубаво да се чувствате комфортно".

Good morning everyone, if you're just waking up, @GrigorDimitrov's tracksuit is the highlight of the #AusOpen2020 so far pic.twitter.com/Crr7sOqF0U