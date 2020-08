Грета Тунберг щастлива, че се връща на училище след едногодишна пауза

Ш ведската екоактивистка Грета Тунберг заяви, че е въодушевена от завръщането си в училище след едногодишната пауза, която целеше борба с климатичните промени, пише The Guardian.

Швеция: Сменете статуята на Карл XII с Грета Тунберг

"Едногодишната ми почивка от училище приключи и се чувствам толкова добре, че най-накрая отново се върна в клас!", написа тя в Twitter.

Грета Тунберг започва борба и срещу коронавируса

17-годишната Грета Тунберг добавя и своя снимка, на която е усмихната и с ученическа чанта на гърба си.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI