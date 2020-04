Грета Тунберг започва борба и срещу коронавируса

„Времето е сега, няма и ден за губене. Трябва да се обединим заедно в тази борба", това призовава Грета Тунберг.

"Ще умрем от глад, ако тази ситуация продължи"

Шведската активистка дари 100 000 долара на УНИЦЕФ, за да подпомогне усилията им в борбата с коронавируса. Това стана ясно от сайта на организацията.

“The time is now, there isn’t a day to lose. We must unite together in this fight.”



Thank you @GretaThunberg and Human Act for supporting our COVID-19 response.



Join Greta and help vulnerable children and families today. 👇