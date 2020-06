Швеция: Сменете статуята на Карл XII с Грета Тунберг

С лед като протестиращи из целия свят започнаха да вандализират статуи на исторически личности, свързвани с робството и расизма, вече се появиха призиви срещу монументите в Швеция.

В статия за авторитетното шведско издание „Афтонбладет”, бившият кмет на община Умеа Ян Бьоринге заяви, че в страната не трябва да има паметници на „потисници”. Той предлага използването на технология за създаване на интерактивни преживявания, където някога са стояли премахнати статуи. Например, използвайки QR кодове, за да дадете на посетителите информация за статуя, която преди е стояла там.

Бившият градоначалник заявява, че не става въпрос за ревизия на историята и посочва, че монументите са символи на идеологиите, а не на обективната история.

„Премахнете автократа Карл XII и го заменете с екоактивистката Грета Тунберг”, пише Бьоринге.

Карл XII е един от най-прочутите шведски крале. Той е известен като воин и командир, спечелил много победи за тогавашната Шведската империя в хода на Северната война срещу Русия в началото на XVIII век.

През 1700 г. съюз на Дания, Норвегия, Саксония, Полша, Литва и Русия предприема нападение срещу Шведската империя. Въпреки това крал Карл XII, който в началото на войната е само на 18 години, води шведската армия до множество победи.

През 1709 година той обаче е разбит от руския цар Петър I - Велики в Битката при Полтава.

После Карл XII получава помощ от Османската империя, която побеждава Русия и това дава възможност на шведския монарх да консолидира силите си отново.

След това Хановер и Прусия се присъединяват към съюза срещу Шведската империя. Карл XII загива в битката при Фредрикстен през 1718 г.

В крайна сметка Великата Северна война завършва през 1721 г. Големият победител от нея е Руската империя, която се утвърждава като първостепенна сила в Европа и превзема Финландия.

Статуята на шведския крал не е единствената, която активисти искат да демонтират. Започнала е и петиция за премахване на статуя на шведския ботаник, зоолог и лекар Карл Фон Лине заради расизъм.

