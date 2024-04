Всичко за завръщането на Сатурн и как да се справите с него

В ръщането на Сатурн е основна тема за обсъждане в музикалната индустрия напоследък - но какво точно представлява то?

(Във видеото може да научите повече за: Колко дълъг е един ден на Сатурн)

Това астрологично събитие се случва на всеки 27 до 29 години, когато планетата Сатурн се завръща на точното място, на което се е намирала по време на вашето раждане.

Тъй като обикновено се пада непосредствено преди 30-ия, 50-ия и 80-ия рожден ден, този период от живота на човека често може да се чувства доста хаотичен - но бъдете сигурни, че той идва и с голямо израстване и зрялост.

За да научим повече за астрологичния транзит, споменат в песни като "Deeper Well" на Кейси Мъсгрейвс и "Saturn Returns Interlude" на Ариана Гранде, PEOPLE разговаря с астролога и автор на бестселъри Лиза Стардъст, за да получим тяхната информация.

От това как да определите своето завръщане на Сатурн до това как то ще се отрази на живота ви - ето всичко, което трябва да знаете.

Какво е завръщането на Сатурн?

Според "Звезден прах" Сатурновото завръщане настъпва, когато планетата Сатурн се връща "на мястото, степента и знака, на които се е намирала по време на вашето раждане". Шестата планета от Слънцето, Сатурн често е наричан "Господарят на кармата".

#SaturnReturn in the 10th House: Career and reputation are popular focuses for Saturn Return in the 10th, but really this is all about a sense of purpose for an individual. There are a lot of revaluating and itching thoughts during this time about past ambitions. pic.twitter.com/fEEj6ragv8