Откриха доказателства за ключова съставка за живот на ледената луна на Сатурн

П роучване, използващо данни от сондата на НАСА „Касини“, откри доказателства за ключова съставка за живот и мощен източник на химическа енергия за захранването му на Енцелад - една от ледените луни на Сатурн, съобщи АФП.

Изследването, публикувано в „Нейчър астронъми“, откри силно потвърждение за наличието на водороден цианид - молекула, която е ключова за произхода на живота.

Изследователите откриха и доказателства, че океанът, който се крие под ледената външна обвивка и захранва водния шлейф на спътника, притежава мощен източник на химическа енергия. Неидентифицираният досега източник на енергия е под формата на няколко органични съединения, някои от които на Земята служат като "гориво" за организмите.

