Завинаги ангел: Хайди Клум сложи отново крилата на Victoria's Secret (СНИМКИ)

В еднъж ангел, завинаги ангел.

Хайди Клум сложи отново крилата си на ангел Victoria's Secret за последния брой на Glamour Germany, позирайки с ангелски бели визии за списанието, след като се оттегли от ролята си на ангел на Victoria's Secret през 2010 г.

„Уау, крилете ми все още пасват [😛] “, написа 50-годишният супермодел в Instagram. На корицата тя е сложила същите крила с бяла сатенена рокля, допълнена с нежни обеци.

Съдията от „Америка търси талант“ заряза все пак крилете си за няколко снимки за изданието, докато носеше прилепнала бяла рокля с отворен гръб, както и прозрачен черен топ.

Въпреки че може вече да не е модел за Victoria's Secret, наскоро Клум позира за италианската марка бельо Intimissimi заедно с 19-годишната си дъщеря Лени.

Клум говори и за чувството да е на 50 години, като определи, че усещането не е „нито хубаво, нито приятно“.

„Да, аз съм на 50, но далеч не съм мъртва. Просто обичам цветни, шумни неща. Може би това ще се промени в някакъв момент, но може и да остане мое решение“, казва тя.

„Хубавото е, че зрението ми става все по-лошо и вече не виждам всичко толкова ясно“, каза тя през смях. „Просто го приемам – така или иначе нищо не можеш да направиш по въпроса.“

Говорейки за критиците, Клум разкри, че е изключила коментарите под постовете си в Instagram, наричайки го „срам“.

„Вече не мога да общувам с моите фенове“, каза тя. „Но нямам желание за тази омраза, която съществува сред коментаторите – нито за омразата, на която съм подложена.“

