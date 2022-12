Големите победители на People's Choice Awards 2022 г.

Т ейлър Суифт, Би Ти Ес, Лизо, Селена Гомес и актрисата Елизабет Олсън спечелиха най-много награди "Изборът на публиката" за 2022 г., съобщи сайтът на сп. "Билборд".

Церемонията бе във вторник вечерта в Баркър Хангар в Санта Моника, Калифорния. Кенан Томсън за втора година бе водещ на шоуто, което бе излъчено по тв каналите Ен Би Си и Е!.

Отличията са единствените в Холивуд, които обхващат киното, музиката и телевизията, и се определят изцяло от публиката.

Вижте някои от най-модните звезди на наградите, сред които Шаная Туейн, Кармен Електра, Оливия Уайлд и други, в нашата ГАЛЕРИЯ.

Суифт спечели три награди - за изпълнителка на годината, за музикално видео ("Anti-Hero") и за албум ("Midnights").

Кей поп групата Би Ти ЕС бе отличена в категориите група на 2022 г. и за концертно турне. Чонгкук от момчешката банда спечели награда за сътрудничество за песента "Left and Right" съвместно с Чарли Пут.

Лизо взе приза за песен на 2022 г. за "About Damn Time", както и предварително обявената почетна награда.

IT'S ABOUT DAMN TIME 😭 Congrats to @Lizzo on being *the* 2022 VIP and earning the People's Choice Award for the People's Champion!! #PCAs pic.twitter.com/gMQnxPezUK