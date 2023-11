Антиутопията "1984": Къде не позна Оруел

К огато авторските права на Джордж Оруел в Обединеното кралство изтекоха през 2021 г., двама писатели се заеха с неговите шедьоври - "1984" и "Фермата на животните" - и ги преосмислиха през съвременния поглед. Дориан Линки открива някои интересни неща, които споделя пред BBC.

Преди почти четири години писателят Адам Байлс разговаря с приятел за това, че творчеството на Джордж Оруел е трябвало да стане обществено достояние на Нова година 2021. Според законите на Обединеното кралство авторските права изтичат 70 години след края на календарната година на смъртта на автора; Оруел умира през 1950 г. Двамата мъже се шегуват за възможни продължения: последиците от "Деветнайсет години осемдесет и четири" могат да бъдат разгледани в "Деветнайсет години осемдесет и пет" или "Да запазиш аспидистрата в полет" може да породи "Да запазиш аспидистрата в полет". Може би ще има дори продължение на "Фермата на животните"? "В продължение на няколко месеца не мислех активно за това, но то все се връщаше към мен", казва Байлс пред BBC Culture. "Беше една от онези несериозни идеи, които се запечатаха."

В отпуск от работата си като литературен директор в прочутата парижка книжарница "Шекспир и компания" по време на блокирането на COVID-19, Бийлс започва да пише това, което ще се превърне в "Зверовете на Англия". "Започнах с това като с литературен експеримент", казва той. "Винаги съм се надявал, че ще го завърша и ще го изпратя на хората, но никога не съм чувствал някаква гаранция. Не знаех със сигурност, че някое издателство ще иска да се докосне до нея." Той добре осъзнава, че си играе с една от най-обичаните книги на английски език. "Когато я споменавах на хората, те казваха: "Ооо, това е смело", което аз разбирах като: "Ооо, ще получиш много гадости за това". Оруел е един от онези писатели, към които хората се отнасят с чувство на собственост."

Приблизително по същото време Бил Хамилтън от литературната агенция AM Heath също се замисля за живота след авторското право. Агенцията представлява наследството на Оруел от 1950 г., а Хамилтън лично отговаря за него от 1989 г. насам. Той искаше да излезе на преден план, като поръча на някого да преосмисли "Деветнайсет и осемдесет и четири" от гледната точка на Джулия, любовницата на Уинстън Смит и негова колежка дисидентка. "Винаги съм смятал, че "Фермата на животните" е не просто неповторима, а неподражаема", казва Хамилтън пред BBC Culture. "Деветнайсет осемдесет и четири" е много различна. Пълна е с дупки в разказа, които искат да бъдат запълнени: коя, по дяволите, е била Джулия? Откъде е дошла? Тя ли го е шпионирала? Ами ако Джулия е разказвала тази история? Тя молеше да бъде написана и трябваше някой с голяма изтънченост да се заеме с нея." Той избира Сандра Нюман, американска писателка, чието творчество включва антиутопичните романи "Хората" и "Страната на сладоледената звезда". След като препрочита "Деветнайсет и осемдесет и четири" и вижда потенциала на разказа, Нюман се възползва от възможността. "Оруел остави много пари на масата за мен", казва тя пред BBC Culture. "Опитах се да ги похарча разумно."

Всяко литературно наследство трепери за изтичането на авторските права, както по финансови, така и по творчески причини. До смъртта си през 1980 г. ревностен пазител на наследството на Оруел е неговата вдовица Соня, която осуетява многобройни бъдещи биографи. Най-известната от тях е, че отказва на Дейвид Боуи разрешение да напише рок мюзикъл по "Деветнайсет години и осемдесет и четири" - проект, който се превръща в албума му "Diamond Dogs" от 1974 г. Хамилтън е много по-щедър към биографите и учените, но държи под око това, което днес бихме нарекли интелектуална собственост. "Те са били доста тежки за хората, които са измислили неща като "Фермата на животните": Музиката", казва DJ Тейлър, автор на "Оруел": Оруел, автор на книгата "Новият живот". "Всичко беше строго наблюдавано от гледна точка на запазването на целостта на "марката", ако използваме тази ужасна фраза."

През 1983 г. унгарският писател Дьорд Далош публикува нелицензирано продължение, 1985 г., но спазването на авторските права зад Желязната завеса не е било основен приоритет. В Обединеното кралство любопитните към Оруел романисти трябваше да се обърнат към живота на писателя, а не към неговите думи, защитени с авторски права, като създадоха полубиографични романи като Barnhill на Норман Бисел, Dr Orwell and Mr Blair на Дейвид Каут и Orwell Calling на Питър Ходжкинсън. "Почти всички спазваха правилата", казва Хамилтън. "Работата на литературния изпълнител е да филтрира, но трябва да бъде доста отворен и бдителен. Аз се интересувах от контрола на качеството."

Отпадането на авторските права предизвика лавина от нови издания от различни издателства, но не и пълно безредие. Писма и непубликувани есета, открити след смъртта на Оруел от покойния учен Питър Дейвисън, остават с ограничен достъп. Хамилтън е регистрирал търговски марки на фрази като "Големият брат те наблюдава", за да гарантира, че стоките на Оруел продължават да поддържат определени стандарти, и за да печели пари за фондация "Оруел". А в САЩ, където авторските права продължават 95 години след публикуването, "Фермата на животните" е защитена до 2040 г., а "Деветнайсет и осемдесет и четири" - до 2044 г. Като се има предвид, че много Тръмп-консерватори са убедени, че последната книга говори за тях, може би това ни е спасило от роман, в който Джо Байдън е "събуденият" Голям брат.

Любопитните към Оруел режисьори са изправени пред още по-голямо препятствие. Само няколко дни преди смъртта си Соня Оруел продава правата за филмиране на чикагския адвокат Марвин Розенблум, който продуцира адаптацията на Майкъл Радфорд по "1984". Дори и сега американските права все още са притежание на вдовицата на Розенблум - Джина. "Толкова много ухажори през годините са отивали да говорят с нея, а шест месеца по-късно са се връщали, като са си скубели косите", казва Хамилтън. От години се разработва нова версия с продуцент Скот Рудин и режисьор Пол Грийнграс, но сегашният ѝ статус не е ясен. "Тя не успя да направи римейк, което според мен е скандално", казва Хамилтън. "Това е нелепо пропиляване на възможността."

Един незабравим измислен свят

Оруел написва шест романа, три класически произведения на нехудожествената литература и повече от един милион думи в журналистиката, но по отношение на ПР всичко останало е засенчено от двойния връх на кариерата му: "Деветнадесет и осемдесет и четири" и "Фермата на животните". Това са две много различни книги с обща политическа програма. Първо Оруел обяснява възхода на съветския тоталитаризъм под формата на алегория за селския двор; четири години по-късно той използва антиутопична научна фантастика, за да анатомизира методите на една всемогъща тоталитарна държава. Едното е поука от близкото минало, а другото - предупреждение към бъдещето. Докато режимите се стремят да изопачават реалността и да потискат свободата, тези книги ще имат тревожни читатели.

Тейлър си спомня за неотдавнашно събитие за популяризиране на биографията си: "Казах: "Вдигнете ръка, ако сте чели "Деветнайсет, осемдесет и четири", и 48 от 50 ръце се вдигнаха. Същото беше и с "Фермата на животните". Но никой не е чел по-ранните романи". През последните три години бяха създадени две нови сценични версии на "Фермата на животните", а в момента след десетгодишно отлагане се подготвя анимационната версия на Анди Серкис. И Нюман, и Байлс подозираха, че ще има поток от романи за Оруел след изтичането на авторските права, но досега единственият друг опит е слабо рецензираната "Сестринство" на Катрин Брадли, още една история за Джулия. "Чувствах се като в надпревара с времето", казва Байлс. "Като че ли ненужно. Учуди ме фактът, че не сме чували за подобни неща, които се случват".

С "1984" Оруел изгражда един незабравим измислен свят, който обаче е осеян със загадки. Някои от въпросите, на които няма отговор - съществува ли наистина Големият брат? Работила ли е Джулия за Полицията на мисълта през цялото време? - се усещат като стратегически двусмислици. Други, като функционирането на телеекран или подробности за живота в "квартала на пролите", изглеждат по-скоро като пропуски. Може би Оруел е решил, че те са без значение за мисията му да обясни психологията на тоталитаризма. Може би, тъй като е бил отчаяно болен от туберкулоза и е бързал да завърши книгата между хоспитализациите, просто не е имал време или енергия да запълни пропуските. От друга страна, всички романисти имат своите слепи зони и слабости, така че е възможно Оруел дори да не е забелязал колко много неща е оставил необяснени.

Каквито и да са причините, Оруел е оставил много интригуващи празни пространства в света на "Първа аерогара". Сандра Нюман казва, че Джулия е незаличимо ярък персонаж: "Тя се усеща като реален човек, въпреки че не се вписва в действителността. Може би Уинстън не е бил наистина влюбен в нея, но Оруел вероятно е бил". В същото време Джулия е загадка, изпълнена с нереализиран потенциал. "Много хора намират за разочароващо това, че тя уж е влюбена в Уинстън, който е представен като изключително неапетитна личност", казва Нюман. "Така че възниква въпросът: какво вижда тя в него? Има неща, които ми се сториха неубедителни като истински разкази за живота ѝ, но убедителни като неща, които едно "готино момиче" би казало на мъж, когото се опитва да впечатли. Някои неща имат смисъл само ако приемете, че тя не казва истината. Оруел не ѝ отдава достатъчно доверие. В много отношения тя е по-истински бунтар, отколкото е Уинстън".

“A scrupulous writer, in every sentence that he writes, will ask himself at least four questions, thus: 1. What am I trying to say? 2. What words will express it? 3. What image or idiom will make it clearer? 4. Is this image fresh enough to have an effect?”



― George Orwell pic.twitter.com/arkXagOIuE