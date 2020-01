Известни книги, които са забранявани и горени

З а мнозина литературата предлага прозорец към света, възможност да бъдат информирани и забавлявани. Но някои книги и историите, които съдържат, биха могли да бъдат опасни. Или поне в това властите - политически или религиозни, искат читателите да вярват, пишат от "Ал Джазийра".

От драматични съдебни битки до купища книги, изгорени през 30-те години на миналия век в Берлин, силните опити за цензуриране на литературата не са нищо ново и ограниченията продължават в целия свят и до днес.

Вижте едни от най-известните книги, които са били изправени пред цензурата, класирани от "Ал Джазийра":

1. Книгите за Хари Потър - Дж. К. Роулинг

Причина за забрана: богохулство

Поредицата за Хари Потър се радва на голям интерес от много хора по цял свят, откакто първата книга излиза през 1997 г. Въпреки това централната роля на магията в историята не е приета добре от някои религиозни групи.

Harry Potter Books Removed from Nashville School Library on the Advice of Exorcists https://t.co/9PcSFZIuZS