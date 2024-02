Голата истина в Германия: Нудистите през XIX век и нацизмът

Г ерманските социалисти виждали нудизма като оръжие на класовата борба. Джордж Хъл изследвал как нудистките движения се зараждали в пренаселените, мръсни градове от края на XIX-ти век, преди да бъдат кооптирани от нацистите в стремежа им за расова чистота

Едва ли има много източници на истински културен шок, останали за пътуващия в Западна Европа човек. В Германия обаче има поне един: препъването в голи хора на най-невероятни места.

В горещ летен ден не само на нудистките плажове на балтийското крайбрежие или в определените зони до езерата за къпане могат да се видят хората, които се отдават на голи слънчеви бани. Разходете се след обяд в Грюнебургпарк във Франкфурт или в Английската градина в Мюнхен и те ще бъдат там, на един хвърлей от трафика и суетата на центъра на града, безгрижно ще нанасят своя слънцезащитен крем. Посетете немска сауна през зимата и най-вероятно ще бъдете помолени да махнете кърпата си. Отидете да се потопите в общинските бани на Берлин и може да откриете, че е денят за плуване е гол.

Освен че става пределно ясно, че германците се чувстват комфортно с голотата, туристът може да се изкуши да види в това явление наследството на атавистичен романтизъм или дори реакционните „фолклорни“ течения в немската култура, от които черпило кичозното езичество, спонсорирано от нацистите. Това не би било съвсем погрешно, но е само част от истината. Първо, най-успешното организирано нудистко движение в историята на Германия произлиза от прогресивната левица. От друга страна, едно от първите неща, които нацистите направили, след като били избрани, било да забранят нудизма.

Колоритната история на нудизма в Германия обхваща най-добрите и най-лошите аспекти на тази сложна нация.

Последната четвърт на XIX-ти век за Германия било време на бърза индустриализация и масова вътрешна миграция. По време на Втората империя (1871–1918) половината от всички германци напуснали родното си място и отишли в града. Този огромен приток към новите градски центрове, най-вече в Западна Германия, породил процъфтяващо гражданско общество, съставено от различни квартални асоциации, социални и политически субкултури и организирани движения, в които новопристигналите се стремели да си намерят ниша. Това също довело до пренаселени и нездравословни условия на живот за мнозинството.

Много от асоциациите и субкултурите израснали точно като отговор на тези условия на живот, които създали криза на „общественото здраве“. Групите за „реформа на живота“ експериментирали с различни мерки за справяне с кризата - от вегетарианство, въздържание от алкохол и никотин, естествено лечение и будизъм до изграждането на селски общини и градини. Някои от тях прегърнали това, което швейцарският лекар Арнолд Рикли нарекъл „Lichtluftbäder“ („светлинни и въздушни бани“) – голи слънчеви бани – като ефективна, естествена терапия.

Класическо вдъхновение

Карл Дифенбах бил първият от „реформаторите на живота“, който защитава голотата не само като терапия, но и като начин на живот. Стриктен вегетарианец, той се преместил със семейството си да живее гол в изоставена кариера недалеч от Мюнхен или само с туника през зимата. През 1888 г. той бил даден на съд, защото се появил гол на публично място със сина си. Поемайки собствената си защита, той убедил съдебните заседатели да го оправдаят. Дифенбах бил влиятелен художник, за когото върхът на красотата бил представен от голите скулптури на древна Гърция. В съзнанието му ползите от голотата от гледна точка на реформирането на живота съвпадали с идеал, който той смятал, че бил постигнат в древна Гърция, но от който съвременните европейци за съжаление не достигали: перфектната хармония между тялото и ума.

В градските артистични среди започнали да се създават тайни общества с отбрани членове, които се стремели да реализират именно този идеал. Членовете на Deutsch-Hellas например излезли в гората и се снимали един друг голи в позите на хвърлячи на диск и гръцки богове. Организирали „вечери на красотата“ в града, където позирали голи като живи статуи или гледали гостуващи знаменитости като Олга Дезмънд да танцуват голи. Те публикували свои снимки и размишления в списание Die Schönheit (Красота).

In response to this tweet, i'd like to remind you of another German artist whose beautiful Pagan art has been almost forgotten - Karl Diefenbach. https://t.co/N3sQMsJICv pic.twitter.com/WJ0dO9WhQp