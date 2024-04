Годзила и Кинг Конг продължават да "разхвърлят" милиони в световния боксофис

Н овият блокбъстър "Годзила срещу Конг: Новата империя" надхвърли впечатляващите 436 милиона долара в световния боксофис през изминалия уикенд. От тази сума продукцията на Warner Bros е изкарала 158 милиона на местна почва в Северна Америка, a през почивните дни е била най-гледана в Китай и ОАЕ.

WB обаче могат да се похвалят и с още по-солидни приходи и от двете си други водещи заглавия в международния афиш.

Четвъртата част на "Кунг Фу Панда" надхвърли 450, достигайки 452 641 долара, а втората част на екранизацията на "Дюн" на Дени Вилньов пък продължава да чупи рекорди, записвайки сумата от 683 милиона досега. С общите приходи Warner Bros вече премина крайъгълния камък от 1 милиард.

През уикенда обаче, най-впечатляващи цифри в американския боксофис достигна новото заглавие "Гражданска война" (Civil War) на режисьора Алекс Гарланд с холивудската звезда Кирстен Дънст в главната роля.

Лентата предрича хаос и беззаконие в близкото бъдеще в Щатите, като мнозина считат, че това е намек за предстоящата ситуация, която може да достигне САЩ след скорошните избори за държавен глава.

В Япония пък 27-ият филм от сагата за Case Closed - "Детектив Конан" стартира със сериозни амбиции за бъдещето си, след като изкара малко очакваните 21,8 млн. долара, включително 1,5 млн. от 50 IMAX екрана. Това е второто най-добро постижение въобще в Япония, след Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train.

Все още очакваме цифрите и за България, но очакванията са отново лидер да е "Годзила срещу Конг", след като в предходния продукцията изкара 58 426 долара на родна почва.

