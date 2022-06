Предстои да изчезне единственото насекомо в Антарктида

Е динственият вид насекомо в Антарктида може да изчезне заради глобалното затопляне, което ще се отрази на хранителните вериги на целия континент, пише изданието "Functional Ecology" на Британското дружество по екология.

Безкрилото насекомо Belgica antarctica се е приспособило да живее в екстремни условия.

От няколко години зимите в Антарктида стават все по-топли, което представлява заплаха за оцеляването му.

Research shows Antarctic midge, Antarctica’s only native insect can endure extreme conditions but a warming climate may wipe the species out. Read to know more. #Science https://t.co/pe8phi3HTH