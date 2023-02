Как ухажват мъжките гърбати китове

И зтласкани навремето до ръба на изчезването, гърбатите китове са пеели, за да се размножат край бреговете на Австралия. С възстановяването на популацията им конкуренцията се е увеличила и сега мъжките трябва да се бият, за да привлекат женските, предаде Франс прес.

Do whales know about the power of love songs? Maybe! Male humpback #whales sing the longest and most complex songs in the animal kingdom, perhaps for the purpose of attracting a mate. Happy #ValentinesDay!https://t.co/vR9kO3lQc5 pic.twitter.com/7ZFTXkCnWE — DFO Pacific (@DFO_Pacific) February 14, 2023

Песента на гърбатите китове, изпълнявана от мъжките, е сред най-сложните в животинското царство. Макар точната й роля все още да предизвиква дебати сред учените, се приема, че тази музика позволява на доминиращ мъжкар да "обсеби" женската и да стане неин т.нар. главен придружител.

Мъжките парадират също така с битки и блъскане - различни стратегии, които позволяват съперниците да бъдат държани на разстояние, и увеличават максимално шансовете за размножаване в стадото.

Изследване, направено близо до източните брегове на Австралия, където тези огромни създания мигрират по време на брачния сезон, показва, че с течение на времето те са успели да променят тези тактики, за да се приспособят към еволюцията на популацията.

Промишленият лов през 20-и век тласка вида "до ръба на изчезването", припомнят авторите на изследването, публикувано в сп. "Къмюникейшънс байолъджи".

Във водите на Източна Австралия, където се намира Големият бариерен риф, популацията им е намаляла от 26 000 индивида до около 200 през 60-те години на миналия век.

Whale, what do you know? A new study suggests those melancholy tunes sung by humpback whales may be a sign of loneliness. Scientists who tracked humpback whales in Australia noticed that fewer whales wailed to find mates as their population grew. https://t.co/CwPgBSVqXN — AP Oddities (@AP_Oddities) February 16, 2023

Международната забрана за лов на китове през 80-те години води до забележително възстановяване на броя им: от 3700 индивида, регистрирани през 1997 г., популацията се е увеличила до 27 000 през 2015 г., според изследването на две специалистки от университета на Куинсланд.

Наблюденията са направени на "уникално" място, където големи стада китове, идващи от Антарктида, се чифтосват много близо до бреговете, казва Ребека Дънлоп, една от авторките на изследването.

Поведението на китовете, чиято продължителност на живота е около 60 години, се изучава там от 90-те години на миналия век, като за целта се използват както акустични - за идентифициране на пеещи индивиди, така и визуални системи за проследяване.

Изследователките са анализирали данни, събирани в продължение на 18 години, в комбинация с биопсии за определяне на пола. Те са установили, че в ранните години голяма част от мъжките екземпляри са използвали песен като сигнал за привличане на женските.

🐋🎶 MOMENTOUS! For the first time, humpback whales were heard singing in waters off New York. Scientists say those sounds are probably love songs: https://t.co/aOsvHvwF1m pic.twitter.com/H6LYYKzRvl — John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) May 28, 2021

Тогава е рядкост да се видят конкуриращи се стада. В началото на новия век обаче, когато популацията се възстановява, учените забелязват спад в използването на песента като брачна стратегия, като делът на пеещите китове спада до едва един на десет през 2015 г.

Това е разбираемо - когато мъжкият пее, той поема риска неговата сладка музика да привлече и съперници, които да прекъснат усилията му за съблазняване. Тогава мъжкият може да напусне зоната за размножаване, ядосан, че е положил толкова усилия напразно, обяснява Дънлоп.

От тази гледна точка колкото повече съперници има около себе си, толкова по-малко се отплаща тази тактика. Това съответно води до промяна в стратегията и китовете избират физическата битка. И ако някои все още предпочитат мирното ухажване, без съмнение от страх да не се наранят, мнозинството са преминали към физически сблъсък.

Благодарение на тази гъвкавост в поведението китовете са увеличили репродуктивния си успех, което може да е помогнало за повторното заселване на моретата и съответно за предотвратяване на изчезването им, показва още изследването.