Франция се сбогува с Жан-Пол Белмондо

Т ой ще остане завинаги нейният "Ас на асовете": Франция днес отдава национална почит на Жан-Пол Белмондо - филмовата легенда, чиято кончина на 88-годишна възраст в понеделник предизвиква огромни емоции, предаде Франс прес.

Първите поклонници се събират отрано за тържествената церемония в мемориалния комплекс Дом на инвалидите, планирана за 16,30 часа местно време. От сутринта чака да се прости със своя идол 66-годишната пенсионерка Брижит Рату от Льо Ман, която сподели:

"Пристигнах в 7 часа сутринта. За мен е важно да съм тук, сякаш за да се сбогувам със стар другар, когото познавам още от тийнейджърските си години".

Друг почитател, Жерар, казва, че "за нищо на света не би могъл да пропусне" да се прости с актьора от филма "Лудият Пиеро".

В ранния следобед пред мемориалния комплекс вече се е извила опашка от 200 души. В двора му могат да влязат 1000 души, снабдени със здравни пропуски.

Марк Бонлар, 23-годишен жител на Лион, също държи да присъства: "Не са много дните, когато се прощаваме със звезда, оставила толкова голям отпечатък върху киното", казва младият мъж.

В двора на Дома на инвалидите присъстват близките на актьора, политици, спортисти и почитатели.

Отвън са инсталирани гигантски екрани. Французите могат да проследят и специалните издания по телевизионните канали.

Вечерта вратите на мемориалния комплекс се отварят за всички, които желаят да се поклонят пред ковчега.

