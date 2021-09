Почина френската легенда Жан-Пол Белмондо

Д нес на 88-годишна възраст почина френският актьор Жан-Пол Белмондо, съобщи неговият адвокат, цитиран от AFP.

Белмондо, който за първи път става известен като част от френското филмово движение „Нова вълна” с филми като „Без дъх” на Жан-Люк Годар, постига легендарен статус като актьор в 80 филма в много жанрове, включително комедии и трилъри.

Жан-Пол Белмондо с приз за цялостно творчество

Белмондо се ражда в парижкото предградие „Ньой сюр Сен” в семейството на скулптор. Не се представял добре в училище, но обичал бокса и футбола. До някъде върху учението му се отразил и развода на родителите му. После завършва парижката Консерватория с профил драматично изкуство.

Още ненавършил 27 години Жан-Люк Годар му поверява главна роля във филма „До последен дъх”.

Голяма част от кариерата му минава в съперничевство с друга звезда на френското кино – Ален Делон. Двамата правят заедно два филма - „Борсалино” (1970) и „Бащи трепачи” (1998).

До средата на 80-те образите на героите на Белмондо са главно смели авантюристи или цинични герои. Филмите му са изпълнени с опасни каскади, които за разлика от много свои колеги почти винаги изпълнява сам. Сериозните му роли се отличават с драматична дълбочина, а комедийните му са оцветени с автоирония и фин хумор. С напредването на възрастта Белмондо се концентрира в работата си в театъра, където също постига големи успехи.

Белмондо се раздели с Гандолфи

През 1953 г. Белмондо се жени за Елодия Константин, от която има три деца. През 1966 г. след афера с Урсула Андрес, разкрита от пресата, Белмондо и Елодия се развеждат.

През 1989 г. на Откритото първенство на Франция Белмондо се запознава с Натали Тардиве, за която се жени през 2002 г. На 13 август следващата година се ражда и четвъртото му дете - Стела.

На 8 август 2001 г. по време на почивка в Корсика Белмондо получава мозъчен инсулт, вследствие на който се парализира дясната половина от тялото му и той губи говора си. Надарен със силна воля, Белмондо се възстановява от инсулта и шест години по-късно се завръща на сцената с филма „Мъж и куче”.

