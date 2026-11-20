П редставете си да сте собственик на баскетболен отбор, в който играе Майкъл Джордан в своя пик. Отборът е в поредица от победи, Джордан е капитанът и има топ резултати и.. решавате да го изгоните от отбора.

Така Илон Мъск описва ситуацията с Nvidia и Дженсън Хуанг по време конференцията DealBook Summit на The New York Times. "На мен не ми изглежда като умно решение", допълва той.

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Хуанг напусна поста изпълнителен директор на Nvidia миналата седмица. Той призна за една извънбрачна връзка, но отрече останалите твърдения, че е поставил на риск от шпионаж компанията или САЩ.

Хуанг е един от най-близките привърженици на американския президент Доналд Тръмп в ИТ индустрията. Затова и Тръмп го подкрепи публично, като заяви, че Хуанг е почтен човек и отстраняването му от поста е грешка. След това предложи Nvidia да бъде оглавена от бившия изпълнителен директор на Apple Тим Кук, а после предложи Хуанг да бъде върнат на поста.

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Мъск също подкрепя Хуанг публично. В първите дни той обяви, че за него би било чест да назначи Хуанг в своя екип. Сега той заявява, че Хуанг е незаменим и допълва, че е чул подобни мнения и от други значими личности.

"Мисля, че и президентът заяви публично, че според него Хуанг трябваше да остане на поста и всички, които познавам, мислят същото... В крайна сметка това е решение на борда на директорите на Nvidia, а ние не сме членове, нали", допълва Мъск.

Мъск и Хуанг също се познават от години и се смята, че имат много добри отношения. Tesla и SpaceX са дългогодишни клиенти на Nvidia, като двете компании работят по изграждането на центрове за данни. Хуанг неведнъж е хвалил автономните коли на Tesla, както и робота Optimus.

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В интервюто Мъск говори и за други теми. Една от тях е потенциалното сливане на Tesla и SpaceX. Той казва, че двете компании вече действително се застъпват в някои бизнеси, като изкуствен интелект, роботика, дизайн на чипове и т.н. Двете компании имат екипи, които вършат същата дейност, но според Мъск, сливането им няма да е лесно.

Подобен ход ще зависи от одобрението на акционерите и на двете компании. Мъск казва, че няма да натиска за подобно решение, а акционерите сами трябва да изберат какво според тях е най-правилното за компаниите, защото ако налага сливането, може да бъде съден.

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Той разкрива и част от допълнителния бизнес на SpaceX - компанията отдава под наем своите изчислителни ресурси на Anthropic. Това се случва чрез краткосрочни споразумения, които могат да бъдат прекратени във всеки един момент от която и да е от двете компании. Но пък за момента прекратяване не се обсъжда, а напротив, Anthropic дори има интерес да увеличи използвания капацитет.