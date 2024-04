Физик откри доказателства, че живеем в "симулирана Вселена"

Ф изик, който изследва мутациите на вируса SARS-CoV-2, твърди, че е открил доказателства за нов закон на физиката, наречен "втори закон на инфодинамиката", и че той може да означава, че живеем в симулирана вселена. Освен това той смята, че изследването предполага, че теорията за еволюцията е погрешна, тъй като мутациите не са напълно случайни.

Има много неща, които трябва да се разгледат. Първото нещо, което трябва да се каже, е, че необикновените твърдения изискват необикновени доказателства, а досега - както обяснява д-р Мелвин Вопсън в своята работа - ние изобщо не разполагаме с такива. Всъщност дори не сме близо до тях. Въпреки това представените идеи и резултати са интригуващи и интересни, дори ако по-нататъшното проучване или проверка докаже, че са неверни.

В последното си изследване Вопсън разглежда мутациите във вируса SARS-CoV-2 от гледна точка на информационната ентропия (термин, различен от обичайната ентропия).

"Физическата ентропия на дадена система е мярка за всички възможни физически микросъстояния, съвместими с макросъстоянието", обяснява Вопсън в статията.

"Това е характеристика на неносещите информация микросъстояния в системата. Ако приемем, че системата е една и съща, и ако допуснем, че можем да създадем N информационни състояния в рамките на една и съща физическа система (например чрез записване на цифрови битове в нея), ефектът от създаването на определен брой N информационни състояния е формирането на N допълнителни информационни микросъстояния, наложени върху съществуващите физически микросъстояния. Тези допълнителни микросъстояния са състояния, носещи информация, а допълнителната ентропия, свързана с тях, се нарича ентропия на информацията", казва Вопсън.

Според Вопсън докато ентропията има тенденция да се увеличава с течение на времето, информационната ентропия има тенденция да намалява. Илюстрация на това е топлинната смърт на Вселената, при която Вселената достига състояние на топлинно равновесие. В този момент ентропията е достигнала максималната си стойност, но не и информационната ентропия.

При тази топлинна смърт (или малко преди нея) диапазонът от температури и възможни състояния в която и да е област на Вселената е много малък, което означава, че са възможни по-малко събития и може да се наслагва по-малко информация, което прави информационната ентропия по-ниска.

Макар да е интересен като начин за описание на Вселената, може ли да ни каже нещо ново или просто виждаме вторичен, но маловажен начин за описание на ентропията? Според Вопсън идеята е физичен закон, който може да управлява всичко - от генетиката до еволюцията на Вселената.

"Моето изследване показва, че вторият закон на инфодинамиката изглежда е космологична необходимост. Той е универсално приложим и има огромни научни последици", пише Вопсън в The Conversation.

"Знаем, че Вселената се разширява, без да губи или да придобива топлина, което изисква общата ентропия на Вселената да е постоянна. От термодинамиката обаче знаем също, че ентропията винаги нараства. Твърдя, че това показва, че трябва да има друга ентропия - информационна ентропия - която да балансира нарастването", казва Вопсън.

Вопсън разгледа вируса SARS-CoV-2, който е мутирал по време на пандемията COVID-19. Вирусът редовно се секвенира, за да се следи как се променя, най-вече с цел разработване на нови ваксини. При разглеждане на РНК, а не на ДНК, той установява, че информационната ентропия намалява с течение на времето.

"Най-добрият пример за нещо, което претърпява редица мутации в кратък период от време, е вирусът. Пандемията ни даде идеалната тестова проба, тъй като SARS-CoV-2 мутира в толкова много варианти и наличните данни са невероятни", обяснява Вопсон в съобщение за пресата.

"Данните от COVID потвърждават втория закон на инфодинамиката и изследването открива неограничени възможности. Представете си, че разглеждате определен геном и преценявате дали дадена мутация е полезна, преди да се е случила. Това може да бъде технология, която да промени правилата на играта и да се използва в генетичните терапии, фармацевтичната индустрия, еволюционната биология и изследванията на пандемиите", споделя Вопсън.

