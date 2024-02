Откритието на "супер ПеВатрон": Галактически ускорител на космически лъчи

У чените са идентифицирали област в Млечния път, способна да ускорява частици до свръхвисоки енергийни нива.

Астрономите са открили огромен „балон от гама-лъчи“, който може да е източник на най-мощните космически лъчи в Млечния път - високоенергийни частици, които падат върху Земята от космоса.

Галактическият ускорител с турбокомпресор, наречен "супер ПеВатрон", е способен да изхвърля космически лъчи с енергии от поне 10 петаелектронволта (PeV; 1016 електронволта), което надхвърля горната граница на енергиите, които се смята, че достигат тези частици в Млечния път.

