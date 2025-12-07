Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

У краинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците на Украйна да увеличат подкрепата си за страната му след масираните въздушни удари на Москва, съобщи ДПА.

Украйна продължава да работи със своите партньори, „ за да гарантира, че в отговор на тези атаки нашата отбрана ще се засили“, написа Зеленски в „Екс“.

Almost every day and every night, our emergency services deal with the aftermath of Russian strikes on peaceful Ukrainian cities and communities. This week alone, Russia launched over 1,600 attack drones, around 1,200 guided aerial bombs, and nearly 70 missiles of various types… pic.twitter.com/3xx3O6xY2S — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 7, 2025

„Приоритетът е ясен: повече системи за противовъздушна отбрана и ракети и повече подкрепа за нашите защитници“, добави той, призовавайки всяко споразумение да бъде приложено по-бързо.

Вчера и днес Русия отново бомбардира Украйна с множество удари с дронове и ракети. Украинският президент посочи, че са убити хора в Славянск и в Черниговска област, като се съобщава за щети в седем области.

Според украинската гражданска защита 50-годишен мъж е бил убит в Новгород Северски в Черниговска област, а друг е бил убит в Славянск. Дете на 15 години също е ранено при атаката в Славянск.

Руската армия е изстреляла над 240 дрона и пет балистични ракети, посочи Зеленски.

Като цяло тази седмица руските сили са изстреляли над 1600 дрона, около 1200 управляеми авиобомби и близо 70 ракети от различен тип, каза украинският държавен глава.

„Основните цели на тези удари са инфраструктурата, която поддържа ежедневието“, написа украинският президент в социалната мрежа.