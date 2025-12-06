Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)

Калин от “Игри на волята”: Да живея 8 дни в пещера е нещо нормално и го правя често, за да изчистя съзнанието си! (ВИДЕО)

Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)

З авършилият на почетното трето място в сезон 7 на „Игри на волята“ Александър Александров отговаря откровено на няколко въпроса, свързани с участието му в най-тежкото телевизионно риалити предаване у нас. Като най-възрастния финалист в историята на формата в световен мащаб той споделя за емоционалните моменти, огромните предизвикателства и силата, която е намерил в любовта на семейството си. Благодарение на А1 Алекс получи и възможността да чуе гласа на най-скъпия си човек секунди след последната си битка в Дуранкулак, защото от А1 вече 30 години те свързват с най-важното за теб!

Какво е почувствал, когато е чул гласа на своята любима Жени след финала? Алекс казва, че това е бил моментът, който е разкъсал всяка броня, защото жената, която го е чакала най-силно, му е казала най-важното - че той и шестте му деца са безкрайно горди с него. Добавя, че именно семейството е най-скъпото нещо в живота му и че няма по-голяма награда от това да бъде отново до тях.

Каква е цената на всички лишения през последните месеци? Той разкрива, че моментите след битките на Арената са били най-тежките - гладът, напасването с различни характери, изолацията и болката от контузиите понякога са го поставяли на ръба. Обелени пръсти, изморени ръце, болки в тялото и безсънни нощи са били част от ежедневието му, но въпреки всичко не се е отказал, защото е знаел, че у дома го чакат шест малки и големи сърца.

Как е преживял първото телефонно обаждане след повече от три месеца изолация? Алекс признава, че не успява да сдържи сълзите си, когато е чул гласовете на децата си. Споделя, че именно в този момент е разбрал истинската стойност на преживяното и защо си е заслужавало всяка една секунда борба.

Гордее ли се Алекс с представянето си? Категорично да. Алекс казва, че въпреки трудностите и контузиите е щастлив с това, което е постигнал. Чувства се удовлетворен, защото е показал на себе си и на близките си, че когато даваш всичко от себе си няма невъзможни неща.

Накрая той отправя специална благодарност към А1 за възможността още в първите минути след последната си битка да се свърже с най-близкия си човек - своята половинка Жени.

Гледай цялото видео, за да чуеш целия разговор на Алекс с неговата любима Жени.