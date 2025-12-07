Свят

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента

7 декември 2025, 22:00
Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете
Източник: БГНЕС

К андидатът на Национално-либералната партия и настоящ кмет на Шести сектор Чиприан Чуку води в надпреварата за кмет на Букурещ според първите резултати от екзитпола на социологическите агенции, предават местните медии. Той получава 32,7 процента от гласовете, показват данните на Курс-Авангард, цитирани от Диджи24.

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента, следван от независимата кандидатка Анка Александреску с 20,2 на сто и кандидатът на Съюз за спасение на Румъния Каталин Друла.

"Единение в управляващата коалиция. Ще имаме много работа за общината. Искам от Букурещ да направя проекта на моя живот", бяха първите думи на Чиприан Чуку след затварянето на избирателните секции. До него в централата на Национално-либералната партия беше и румънският премиер Илие Боложан.

„Скъпи букурещяни, благодаря ви. Аз ще бъда кмет на всички, човекът, който ще бъде постоянно в общността и ще ви слуша. Ще работя усилено, ден след ден, за да успея да подредя Букурещ. Вие ми дадохте трудна мисия и аз ще я изпълня. Това ще бъде проектът на живота ми през следващите десет години. Ще остана с вас и с Букурещ. Времето ще тече в наша полза! Очаквам официалния резултат“, написа Чиприан Чуку на официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

Не се забави и реакцията на основния му опонент за поста – кандидатът на Социалдемократическата партия и кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца.  

„Резултатът е неубедителен, докато процесът на преброяване не приключи. Моля колегите си в избирателния район да бъдат много внимателни, призовавам тези, които имат нечисти мисли, да ги забравят“, каза той.

Секциите затвориха в 21:00 ч. местно (и българско) време при избирателна активност от 32,71 процента, показват данните на Постоянния изборен орган. 589 918 жители на Букурещ са упражнили правото си на глас. Най-висока е била избирателната активност в ръководения от Чиприан Чуку Шести сектор - 37,11 на сто.

Източник: Мартина Ганчева/БТА    
