Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

М ъж загина при катастрофа на пътя Габрово - Севлиево, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Движението в участъка вече е възстановено.

Катастрофа с три автомобила блокира пътя между Габрово и Севлиево

Движението бе ограничено заради пътнотранспортното произшествие днес следобед.

По първоначални данни челно са се сблъскали два автомобила. Видимостта в района е намалена, като вали лек дъжд. Причините за пътното произшествие се изясняват. От полицията апелират шофьорите да се съобразяват с условията на пътя.

През изминалото денонощие в страната при катастрофи са загинали двама души, а 19 са ранени, сочат данните на МВР..