"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

"Полицаите бяха тотално безразлични. Сякаш позволяваха да се руши без последствия": доброволци и млади лекари, помагали на пострадалите на протеста на 1 декември, разказват какво са видели по време на провокациите

7 декември 2025, 22:44
Източник: БТА

П ровокатори трошат, хора падат окървавени, а полицията гледа безучастно – това разказват доброволци от „Кукери“ и млади лекари, оказвали помощ на ранените на протеста на 1 декември. Според тях униформените са оставили напрежението да ескалира пред очите им, докато маскирани групи необезпокоявано сеят хаос из центъра на София.

"Добре де, виждате ги, че трошат, защо никой не прави нищо по въпроса", пита Симеон един от полицаите в близост до централата на "ДПС -Ново начало" в София по време на протеста в понеделник. "Полицаят ме погледна в очите, вдигна рамене и ми обърна гръб", разказва той. Симеон е част от колектива "Кукери", който помага на пострадали на протеста. 

В разговор с Deutsche Welle двама души от колектива "Кукери" и две от младите лекарки, помагали на пострадали по време на протеста на 1 декември, разказват, че реакцията на полицията на провокациите е била ненавременна и необичайна. "Те бяха тотално безразлични. Сякаш просто искаха да позволят да се руши така без никакви последствия", коментира Симеон.

  • "Търпеливи" полицаи оставят напрежението да ескалира

"За мен беше много странно, че полицаите бяха толкова търпеливи. На предходния протест за по-малки неща полицията се намеси - например, когато хората на площада бутаха буса, тя ги разпръсна", разказва Василена Киара, която е студент по медицина и част от инициативния комитет "Бъдеще в България", който се бори за справедливи условия на труд и заплащане на младите лекари в България . В деня на протеста тя също е била на пункт за оказване на медицинска помощ на ранените на бул. "Васил Левски". По думите ѝ полицията реагира действително чак след като са нанесени материални щети, а мнозина са ранени.

В техния пункт идват много хора със сцепени глави от удари със стъклени бутилки. Същите наблюдения споделя и Ася Мелникова - част от екипа на младите лекари, която е била в друг медицински пункт на протеста. Киара разказва , че е сигнализирала на полицаи за агресивни момчета, които извършвали провокации. Полицаите не реагирали. "Просто гледаха и мълчаха", казва студентката по медицина.

Лекси е лидерката на колектива "Кукери". Тя също разказва, че техният екип се е погрижил за пострадали с прорезни рани. По думите ѝ на мястото на ескалацията е имало групи от момчета, които са си носели пликове с начупени предварително стъкла, които са хвърляли. Екипът на "Кукери" оказва първа помощ и на ранен полицай, на когото са влезли стъкла в очите. Лекси обяснява, че полицията в голяма степен е сътрудничела на екипа им, докато помагали на пострадалите, включително са им осигурявали евакуационни кордони.

  • "Махайте се, за да не стане лошо"

Има обаче и единични случаи на полицаи, които се отнесли агресивно към екипа на "Кукери". Когато двама от доброволците се приближават към полицейския кордон с вдигнати ръце и им обясняват, че са там, за да помагат на ранени, един от полицаите реагира агресивно. "Разкрещя се, каза, че него не го интересувало и да се махаме", разказва Симеон. "Беше твърдо решен, че няма да ни пусне да минем. Каза ни: "Махайте се оттук, за да не стане лошо." По думите му реакцията на полицая е била ненужна и непровокирана, предвид, че той и колегата му са обяснили, че искат да оказват първа помощ на пострадали. Въпреки че всички други полицаи са им съдействали, се е наложило двамата доброволци да обиколят, за да преминат от другата страна на полицейския кордон и да продължат да помагат на ранените хора.

По-късно на пункта на Симеон е доведен и възрастен мъж, за който разбират, че е бил ударен с полицейска палка в главата. "Човекът нищо не можеше да ни каже, явно беше в шок", разказва доброволецът.

  • Агресивни маскирани момчета и зад КПП-тата

Доброволците споделят, че са видели провокаторите още на площад "Независимост", преди да се стигне до сблъсъците около централата на "ДПС-Ново начало". "Още на площада имаше хора с маски и качулки, които изглеждаха сякаш се координират", коментира Киара. Според нея организираните от МВР контролно-пропускателни пунктове за протеста изглежда не са спрели по никакъв начин съмнителните младежи. "Мен ме проверяваха обстойно, всички хора от лекарските екипи ги проверяваха. А пък тези хора явно не са били проверени."

Лекси от "Кукери” също разказва, че пред сградата на Народното събрание е попаднала на групичка маскирани момчета, които се опитали да я набият, защото ги снимала. "Имаше едни момчета с нацистки нашивки. Бяха маскирани и носеха свастики на якетата си", разказва доброволката. Те изглежда също се разхождат из протеста необезпокоявани въпреки проверките.

По-късно, когато шествието тръгва към бул. "Васил Левски", наизлизат още на вид координирани групички, които се оказват пред централата на "ДПС-Ново начало", където започва и ескалацията. "Покрай нас мина цяла група от около 30 момчета и се насочи натам", разказва Киара. "Те не бяха спрени от полицията, въпреки че в този момент имаше полицаи. Няколко пъти се обръщахме към тях с молба да проверят конкретни хора, това също не се случи", казва студентката по медицина. Ася Мелникова също споделя, че е забелязала, че изведнъж са се скупчили големи групи съмнителни маскирани момчета, които по-късно изпадат в агресия и започват да чупят полицейски коли, витрини, трамваи.

  • Арест и лютив спрей за едни, но не и за други

Въпреки че полицията сякаш не обръща внимание на провокаторите, Симеон казва, че е останал с впечатлението, че единиците, които не са били част от организираните групички, но също са се включили в сблъсъците с полицията, са били набелязани и са получили отговор. "Точно тези хора бяха инвидуално отделени по някакъв начин и на тях им се отвръщаше с лютив спрей, заплахи с полицейските палки или евентуално арест." По думите му хората, на които техният екип е промивал очите след като са били напръскани с лютив спрей, не са били от агитките или провокаторите.

Екипите на "Кукери" и младите лекари ще продължават да са на протестите, които се планират и за следващата седмица, за да помагат на хората. Казват, че се надяват, че повече хора ще знаят за тях и ще ги търсят за помощ, след като на 1 декември голяма част от пострадалите сами са се опитвали да се погрижат за нараняванията си. На протестите имаше и други доброволчески организации, които помагаха на пострадали - сред тях беше "Спасителен клуб за бъдеще" на Лазар Радков.

