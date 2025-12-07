Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Д ве силни земетресения с магнитуд 4.6 и 4.5 по скалата на Рихтер удариха едно след друго днес Турция. Това показва справка на „Фокус“ на сайта на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).
⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 30 km SW of #Iğdır (#Turkey) 2 min ago (local time 22:17:43)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:— EMSC (@LastQuake) December 7, 2025
Първият трус е регистриран в Източна Турция – на 175 км югозападно от Ереван, Армения, и на 37 км северно от Ван, Турция, на дълбочина 6 км.
Вторият трус е ударил Централна Турция. Той е регистриран на 59 км югоизточно от Зонгулдак и на 21 км северозападно от Гереде, на дълбочина 10 км.
Първият трус е засечен в 22:17 часа местно време (21:17 часа българско време), а вторият – само две минути по-късно.