Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Градът се развива върху площ над 25 квадратни километра, собственост на фирмата, където вече се намират и офиси на „СпейсЕкс“ и платформата „Екс“

7 декември 2025, 21:30
Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас
Източник: БТА

А мериканският предприемач Илон Мъск разширява дейността си в щата Тексас чрез изграждането на нов „фирмен град“, който ще носи името Снейлбрук, пишегерманската медия Ен Те Фау. Населеното място се изгражда в окръг Бастроп, на около 560 километра северно от комплекса на „СпейсЕкс“ (SpaceX) и прилежащия град Старбейс, съобщи Блумбърг. 

Снейлбрук (името идва от думата snail, охлюв от англ.) е кръстен на талисмана на компанията на Мъск за тунелно строителство „Боринг къмпани“ (The Boring Company). Градът се развива върху площ над 25 квадратни километра, собственост на фирмата, където вече се намират и офиси на „СпейсЕкс“ и платформата „Екс“ (X). По данни на Блумбърг на територията са предвидени производствени халета, около 20 жилищни сгради за служители, научен център, фитнес зони и други удобства.

За разлика от изграждането на първия подобен проект - Старбейс, развитието на Снейлбрук протича относително гладко. Според кореспонденция между представители на компаниите на Мъск и местните власти, с която разполага Блумбърг, регионът разчита силно на инвестициите на предприемача. Това позволява на компанията да отправя специфични искания към администрацията.

„Боринг къмпани“ бе основана с цел намаляване на разходите за тунелно строителство и облекчаване на трафика чрез подземна инфраструктура. От 2021 г., когато фирмата започва работа в окръг Бастроп, Мъск ускорено развива проекта. Компанията изгради части от инфраструктурата си без необходимите разрешителни, което доведе до глоби, включително за нарушения при управлението на отпадъчните води. Според документите подходът е определен като „конфронтационен“.

Компанията е търсила възможности за намаляване на данъчната си тежест, включително чрез преговори за отлагане на такси и искане да не се плащат училищни данъци при създаване на детска градина на територията на фирмата - предложение, което е било отхвърлено. В същото време местната агенция за икономическо развитие е подкрепила законодателни промени, които предоставят по-голяма гъвкавост при лицензи за алкохол - от което се възползва фирменият „Пруфрок пъб“ (Prufrock Pub). В замяна компанията е предложила дарения и съфинансиране на спортни съоръжения.

  • Засилваща се зависимост на местната икономика

Местните власти отчитат, че Снейлбрук стимулира икономическия растеж чрез нови работни места, търговски обекти и планиран обществен център по науки, технологии, инженерство и математика. Това увеличава благосклонността към проектите на Мъск.

Ускореното развитие обаче води и до проблеми. Местни представители и природозащитни организации изразяват опасения от увеличаване на отпадъчните води и липсата на достатъчни защитни мерки. След протести „Боринг къмпани“ и „СпейсЕкс“ се отказаха от намерението да изпускат над 100 000 галона пречистени отпадъчни води дневно в река Колорадо, като пречистването вече се поема от града.

Поставя се въпросът дали окръг Бастроп може да следва темпото на инвестициите или се изграждат структури, които на практика действат паралелно на публичната администрация. Пример е предложението на „Боринг къмпани“ за строителство на 600-метров пешеходен тунел между центъра на града и брега на реката, оценен на около 7,5 милиона долара. Докато градът кандидатства за финансиране, част от местните жители изразяват скептицизъм.

Снейлбрук и Старбейс са сред малкото съвременни „фирмени градове“ в САЩ - населени места, в които един инвеститор контролира работните места, жилищната среда, възможностите за отдих и части от инфраструктурата. Според наблюдатели проектите на Мъск могат да се разглеждат и като модели за бъдещи селища при евентуални мисии на Марс.

Източник: Бойчо Попов/БТА    
Илон Мъск Снейлбрук Фирмен град Тексас Боринг къмпани СпейсЕкс
Дете: – Тате, гледам, че мама пак се сърди. Бащата: – Това е нейното хоби, синко. Нашето е да не разбираме защо.
