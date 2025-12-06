Любопитно

Какво се обърка в последната битка на Чикагото от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

6 декември 2025, 21:18
С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)
Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)

Чикагото от “Игри на волята”: Не обичам да задържам нищо в себе си, директен и откровен съм с всички! (ВИДЕО)
Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Предаде ли се Алекс в последната си битка в “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Калин Врачански пред Мон Дьо: Бащинството ме научи, че нищо не знам за любовта

Калин Врачански пред Мон Дьо: Бащинството ме научи, че нищо не знам за любовта
Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)

Кой е най-възрастният финалист от “Игри на волята” в историята на предаването в целия свят? (ВИДЕО)
Какво премълча Калин от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво премълча Калин от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Калин от “Игри на волята”: Да живея 8 дни в пещера е нещо нормално и го правя често, за да изчистя съзнанието си! (ВИДЕО)

Калин от “Игри на волята”: Да живея 8 дни в пещера е нещо нормално и го правя често, за да изчистя съзнанието си! (ВИДЕО)
Как Мирослав успя да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Как Мирослав успя да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

З авършилият на почетното четвърто място в сезон 7 на “Игри на волята” - Теодор Венков, по-известен като Чикагото, разказва откровено за пътя си в приключението, за препятствията, които не е очаквал и за моментите, които ще помни винаги. Харизматичен, шумен, различен и стратегически непредвидим, той остави ярка следа на Арената и споделя какво всъщност се е объркало в битката, която го спря на крачка от големия финал.

Миньорът признава, че именно изометрията в последната битка го е спънала и не е успял да се адаптира за толкова дълго, въпреки че през целия сезон пазеше потенциала си за финала. Той не скрива и най-голямото си съжаление - случката с баничката на Изолатора, за която той все още се чувства отговорен.

Чикагото говори откровено за физическите и емоционалните последици от участието си. Той не се крие зад оправдания и казва, че наказанието на Томи е било справедливо. Благодари на Дино, с когото ще остане най-близък и признава, че Калин е бил най-достоен за титлата.

Не се срамува от корекциите си и дори ги споменава с усмивка, но след тежките изпитания на арената признава, че тялото и кожата му имат нужда от грижа - затова благодари на Avène за грижата и подаръка, който ще му помогне да възстанови кожата си и да се върне в своя козметичен салон по-спокоен и уравновесен.

За финал той сподели, че иска да бъде запомнен с харизмата, мотивацията и нестандартния си начин на игра, с това, че е давал всичко от себе си и че е научил, че настойчивостта и автентичността са по-важни от перфекционизма - послание към всеки, който мисли да пробва силите си на Арената.

Какво още сподели Чикагото? Гледай цялото видео, за да разбереш.

Източник: NOVA    
Игри на волята
Последвайте ни
Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Почина създателят на българска верига супермаркети Валери Николов

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Нова проучване: Продажбите на е-коли в Европа са скочили с 26,2%

Нова проучване: Продажбите на е-коли в Европа са скочили с 26,2%

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 1 ден
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 1 ден
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 1 ден
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 1 ден

Виц на деня

Дете: – Тате, гледам, че мама пак се сърди. Бащата: – Това е нейното хоби, синко. Нашето е да не разбираме защо.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Свят Преди 4 часа

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Свят Преди 4 часа

Градът се развива върху площ над 25 квадратни километра, собственост на фирмата, където вече се намират и офиси на „СпейсЕкс“ и платформата „Екс“

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

България Преди 6 часа

Загиналият е управлявал лек автомобил, предприел е изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 7 часа

Това каза на брифинг пред журналисти вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“

В два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за митинги в цялата страна

В два поредни дни: ПП-ДБ и "ДПС-Ново начало" призовават за митинги в цялата страна

България Преди 8 часа

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

България Преди 8 часа

По първоначални данни челно са се сблъскали два автомобила

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Свят Преди 8 часа

Тази година бяха отличени кънтри легендата Джордж Стрейт, актьорът и певец Майкъл Крофорд, филмовата звезда Силвестър Сталоун и членовете на рок групата Kiss

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

Свят Преди 9 часа

По-късно Мъск добави в друго съобщение в Х, че бюрокрацията на Европейския съюз „бавно до смърт задушава Европа“

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Свят Преди 9 часа

Наводнението е станало в отдела за древноегипетските антични произведения на изкуството

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Любопитно Преди 10 часа

Фотографията показва краля и кралицата във вила „Волконски“ в Рим по време на посещението им в Италия през април

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Свят Преди 10 часа

Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 10 часа

Плавателният съд е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Свят Преди 10 часа

Вчера и днес Русия отново бомбардира Украйна с множество удари с дронове и ракети

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Свят Преди 10 часа

Нетаняху съобщи днес също така, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през месеца

Доналд Тръмп и Кийт Келог

Кийт Келог: Краят на войната в Украйна е наистина близо

Свят Преди 11 часа

Двата основни спорни въпроса са за територията – предимно за бъдещето на Донбас – и за бъдещето на украинската Запорожка АЕЦ - най-голямата в Европа, която в момента е под руски контрол

Осуетиха опит за военен преврат в Бенин

Осуетиха опит за военен преврат в Бенин

Свят Преди 11 часа

По-рано група военни обявиха по държавната телевизия, че са взели властта

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg

Какво означава, когато котката ви се върти около краката ви?

dogsandcats.bg
1

Как Китай "моделира" времето

sinoptik.bg
1

Валежи в неделя в Източна България

sinoptik.bg

Дантелата продължава своя моден триумф: Дакота Джонсън блести в ефирна рокля от световна модна марка!

Edna.bg

Големият победител Мирослав от “Игри на волята”: Без подкрепата на жена ми нямаше да успея да спечеля! (ВИДЕО)

Edna.bg

Нервите на Реал Мадрид не издържаха - два червени картона и загуба от Селта

Gong.bg

Ливърпул взима решение - един си тръгва, Слот или Салах?

Gong.bg

Благомир Коцев: Свободата е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна

Nova.bg

Трети ден танкерът „Кайрос“ е аварирал край брега на Ахтопол - доставиха му храна и евакуираха част от екипажа (ОБЗОР)

Nova.bg