България

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

Плавателният съд е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни

7 декември 2025, 15:44
М алко след 14:15 часа в неделя екипажът на танкера "Кайрос" получи провизии от храна и вода на борда. Плавателният съд е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни, предава NOVA.

Вертолет „Пантер“ от авиобаза „Чайка“, за по-малко от 15 минути успя да намери подходяща точка и да извърши операция по доставяне на продукти и комуникационни средства.

Източник: Елена Танева/ NOVA

Министерствата на отбраната и транспорта синхронизираха действията си, за да окажат помощ на екипажа, който към момента е общо 10 души - седем мъже от Китай и по един моряк от Виетнам, Индонезия и Мианмар.

Екип на ВМС и ИА „Морска администрация“ направиха и първа бордова проверка на плавателния съд. Десетимата моряци са в добро здраве и се надяват плавателният съд да бъде изтеглен на буксир на безопасно място. Като такова се обмисля залива край Бургас. 

Междувременно МОСВ предприе незабавни действия, за да отхвърли съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море. В тази връзка Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна разположи измервателни уреди и взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

Пробите ще бъдат изследвани за следните показатели: наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили (PCBs 28, 52, 101, 138, 153, 180), бензен, етилбензен, толуен, стирен, вкл. растителни масла.

Получените резултати ще бъдат интерпретирани според стандартите за качество на околната среда (СКОС), посочени в Наредбата за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за СКОС за приоритетни вещества и някои замърсители. При установяване на отклонения или ако се установи замърсяване, ще бъдат предприети последващи действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана.

Към момента редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да сочат замърсяване на морските води в акваторията на България.

Танкер Кайрос Ахтопол Заседнал кораб Доставка на провизии Екипаж Морско замърсяване
