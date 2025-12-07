България

Коцев след ареста: Не очаквах да се използват служби и манипулирани свидетели срещу мен

На 28 ноември Благомир Коцев беше освободен срещу парична гаранция от 200 000 лева, а на 1 декември се върна на работното си място

Обновена преди 5 часа / 7 декември 2025, 19:26
Т ой беше арестуван на 8 юли – преди близо 5 месеца – по обвинения за участие в престъпна група, корупционно престъпление и принуда. Заедно с него бяха задържани двама общински съветници от ПП–ДБ, както и местен бизнесмен. Всички останали бяха освободени с по-леки мерки, а обвинения бяха повдигнати и на неговата пиарка Антоанета Петрова. На 28 ноември той беше освободен срещу парична гаранция от 200 000 лева, а на 1 декември се върна на работното си място. В "На фокус" гостува кметът на Варна Благомир Коцев.

Кметът на Варна Благомир Коцев: Заплашваха ме, че ще свърша като турските опозиционни кметове

„Когато се случи всичко с мен, попитах жена си как синът ни приема отсъствието ми. Тя ми каза: „Аз му казвам, че той се бие с дракони.“ Тук съм, защото смятам, че трябва да се говори за тези битки с дракони. И се надявам моят син никога да не бъде принуден да води подобни двубои. Свободата на духа и чистата съвест носят истинската свобода на човека. Макар пет месеца да бях под запрещение, не се чувствах несвободен, защото истинската загуба на свобода е да не можеш да се движиш без охрана. А аз ходя свободно по улиците. Истинската свобода е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна“, сподели Коцев.

Кметът на Варна Благомир Коцев: "Зареден, отпочинал, с добро настроение идвам на работа"

Той допълни, че през цялото време е вярвал, че ще бъде освободен от ареста, но усещането е било за обреченост. „Никога не съм се сблъсквал с тази система. Усещането да си там без причина… През цялото време човек си мисли: ако той попадне в ареста на база на лъжливи показания, лъжесвидетелстване, измислени обвинения, какво следва оттук нататък? Едно овладяване на системата, която те държи в ареста по непонятни причини“, каза още кметът на Варна.

Коцев разказа, че е получил силна подкрепа от семейството си, макар то да е преживяло огромен стрес, докато той е бил задържан. За него самия най-голямата травма е била раздялата с любимите хора.

По отношение на твърденията, че върху него е оказван натиск да се присъедини към друга политическа партия, Коцев заяви: „В момента, в който трябваше да функционираме след кабинета „Денков“, отношенията на работа в Общината рязко се промениха. Идваха различни посланици, чрез хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени.“

Кметът на Варна Благомир Коцев вече е на свобода (СНИМКИ/ВИДЕО)

Той допълни: „Казваха ми: имате много проекти; ако искате те да бъдат реализирани, нямате голям шанс, освен да вървите по течението, което в момента тече на централно ниво. Ако не сте с „правилните“ хора, проектите няма как да вървят. Моят отговор беше категоричен – не. Отказах. След това настъпи мълчание.“ Коцев признава, че не е знаел какви ще бъдат последствията. По-късно, малко след ареста си, е споделил тази информация с Кирил Петков и Асен Василев.

„Никога не съм очаквал, че срещу един кмет могат да бъдат използвани служби, манипулирани свидетели, хора, готови да лъжесвидетелстват без последствия за тях. Всеки един от тези хора е имал причина да го направи – защото е загубил привилегия в общината. Това са уволнени лица, хора, срещу които съм подал сигнали до прокуратурата за злоупотреби с общината. Но прокуратурата, вместо да предприеме действия срещу тях, ги привиква и ги обръща срещу мен“, обясни още Коцев.

Кметът на Варна заяви и че някои от общинските проекти са били поставени под риск – например проектът за тръбата под Варненското езеро.

По отношение на бившия зам.-кмет Диан Иванов Коцев каза, че от момента на ареста не е имал контакт с него. И допълни, че Иванов е напуснал длъжността поради лични причини, но също така са имали разногласия по някои политики и начин на работа. Кметът допълни още, че е бил много изненадан, че Иванов е един от свидетелите срещу него. „Не можех да повярвам, че това е възможно. Това, което има в тези показания, не отговаря на капка от истината. Когато разбрах, че той е казал, че тези показания са дадени под натиск, пак по неговите последвали изяви научих, че са му дадени почти готови показания”, допълни още той. Коцев каза още, че е разбрал, че Иванов е получавал заплахи.

За Пламенка Иванова Коцев посочи, че договорът на фирмата ѝ за предоставяне на услуга – осигуряване на храна на социално слаби хора, е изтичал, а също така е имало обжалване на поръчката от нейна страна на втора инстанция. „Проведох разговор, за да видя какви са възможните решения. Направи ми впечатление, че тя се държи странно и каза: „Аз веднага мога да си оттегля жалбата”. Аз казах, че не искам такова нещо, а да намерим решение, защото много хора иначе ще остават без услугата за този период. Правя си равносметка после, че тя може би е искала да провокира подобен тип разговор, за да ме уличи в нещо", обясни той. Коцев беше категоричен, че не е водел разговори за пари с Иванова.

За Биляна Якова кметът на Варна посочи, че я е виждал веднъж, тя е била служител на Общината. Срещата е поискана от нея, за да му обясни за проект, свързан с градския транспорт. „Дойде, обясни, изслушах я, нямахме допирни точки. След няколко месеца тя беше освободена по друга причина – разписвала е протоколи в полза на фирма, които са извън стойността на договора, който вече е бил изтекъл. Подадох сигнал в прокуратурата за това”, обясни още той.

"Цялото това премеждие ме научи, че човек, когато се бори, трябва да е готов да рискува, да откъсне част от себе си. И че нищо не става даром", сподели на финала кметът на Варна Благомир Коцев. И сподели, че макар да е имало моменти, в които му е минавало през ума да се откаже от политиката, няма да го направи, защото е преминал през много трудности. И за това свое решение също е получил подкрепа от съпругата си.

