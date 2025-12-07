Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

М ъж беше арестуван в Лондон днес, след като група хора беше напръскана с лютив спрей в подземния паркинг на летище „Хийтроу“, предадоха световните агенции.
Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние, заяви лондонската полиция.
BREAKING: Emergency services responded to an incident at London’s Heathrow Airport, with crews deployed to the multi-storey car park at Terminal 3. Around 20 people were assessed on-site by paramedics, and one person was taken to hospital with non–life-threatening injuries.— World Times (@WorldTimesWT) December 7, 2025
One… pic.twitter.com/2d0ZJnzvch
Инцидентът е станал на паркинга под земята на Терминал 3 на летището след спор между две групи хора, които са се познавали.
Не се води разследване за тероризъм, заяви полицията, която издирва още заподозрени за инцидента, които са избягали от местопрестъплението.