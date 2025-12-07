Осуетиха опит за военен преврат в Бенин

О пит за преврат в Бенин беше осуетен. Това заяви бенинският министър на вътрешните работи Аласан Сейду, цитиран от световните агенции.

"Групичка военни организира пуч, за да дестабилизира държавата и нейните институции. При това положение бенинските въоръжени сили и тяхното ръководство позволиха да се запази контрол върху ситуацията и да се провалят тези маневри“, заяви министърът.

По-рано днес група военни обявиха по държавната телевизия, че са взели властта, предадоха световните агенции. Групата каза, че висшият военен командир Паскал Тигри ще бъде временен председател сформирания от тях комитет.

Междувременно председателят на Комисията на Африканския съюз Махмуд Али Юсуф публикува изявление, в което категорично осъди опита за военен преврат в Бенин и призова за спазване на конституцията на африканската държава.

Случилото се възприема като сериозна ситуация не само в страната, но и в целия регион, тъй като подобни действия подкопават демократичните институции на фона на серия от преврати и опити за преврати в няколко държави в Западна Африка в последните няколко години.