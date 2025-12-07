Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

П ремиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че политическото анексиране на Западния бряг си остава предмет на дискусии, като се очаква статуквото да остане в сила в обозримо бъдеще, предаде Ройтерс.

Той заяви това по време на съвместна пресконференция с гостуващия му германски канцлер Фридрих Мерц, който вчера вечерта пристигна в Израел и вече разговаря с израелския президент Ихцак Херцог.

Нетаняху под натиск от крайнодесните преди срещата си с Тръмп

Нетаняху съобщи днес също така, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през месеца. Израелският премиер също така заяви, че втората фаза от плана на Тръмп за Газа е близо до прилагане. Преговорите по следващия етап от плана на Тръмп за Газа продължават, каза още той.

Нетаняху: Тръмп може да изиграе ключова роля за спиране на огъня в Газа

По време на срещата си с Тръмп Нетаняху ще обсъди с него възможностите за мир и за прекратяване на управлението на „Хамас“ в Газа. „Ще имаме много важен разговор в края на месеца как да направим така, че да бъдат постигнати целите на втората фаза от плана“, заяви Нетаняху.

Ще анексира ли Израел Западния бряг?

Той каза, че първата фаза от плана е на път да приключи.

След влизането в сила на прекратяването на огъня в анклава на 10 октомври насилието не спря, но намаля в анклава.

От влизането в сила на прекратяването на огъня „Хамас“ върна 20 живи заложници и телата на 27 заложници в замяна на около 2000 палестински затворници. Тялото на един заложник остава в Газа.