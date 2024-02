Филмът "Опенхаймер" спечели голямата награда на Гилдията на продуцентите

Т ричасовият исторически епос "Опенхаймер" на режисьора Кристофър Нолан за "бащата" на атомната бомба продължи победния си ход в наградния сезон, спечелвайки водещото отличие на американската Гилдия на продуцентите, предаде Асошиейтед прес.

До кулминацията на сезона на наградите - "Оскар"-ите, остават две седмици, и "Опенхаймер" изглежда неудържим.

Отличията на продуцентската гилдия, раздадени тази година за 35-и път, често са смятани за индикатор за спечелването на водещия "Оскар" за най-добър филм.

"The Bear" wins the Producers Guild Award for outstanding producer of episodic television - comedy https://t.co/USC0cC22X4 — Variety (@Variety) February 26, 2024

Ден по-рано "Опенхаймер" получи топ отличието за най-добър актьорски състав на наградите на американската Гилдия на актьорите.

"Опенхаймер" спечели водещата награда "Дарил Ф. Занук" на продуцентската гилдия, надделявайки над същия "набор" от филм, които ще се съревновават на "Оскар"-ите. Сред тях са "Барби", "Клети създания" и "Убийците на цветната луна" на режисьора Мартин Скорсезе.

Скорсезе беше почетен с престижната награда "Дейвид О. Селзник" за цялостни постижения за дейността си като продуцент.

Трикратно номиниран за наградата на Гилдията на продуцентите и с шест десетилетия продуцентска дейност зад гърба, Скорсезе си спомни за първия път, когато е бил отличен от професионалната организация.

Many stars stepped out Sunday night for the Producers Guild Awards, including "Barbie" stars Margot Robbie and America Ferrera, and Bradley Cooper



Click ⬇️ to see morehttps://t.co/HmGfwhuOuc — JustJared.com (@JustJared) February 26, 2024

"През март 1965 г. Гилдията на продуцентите ме докара със самолет до Лос Анджелис, за да получа награда за студентския ми филм "Не си само ти, Мъри!". Тогава бях на 22 години. На същото събитие беше отличен и един много по-възрастен режисьор. Той се казваше Алфред Хичкок", каза Мартин Скорсезе, когато беше обявен за носител на почетния приз.

"58 години по-късно с гордост мога да кажа, че сега аз съм много по-възрастният режисьор. И съм трогнат и изключително поласкан, че получавам награда, кръстена на истинска легенда сред продуцентите - Дейвид О. Селзник. Това ме кара да се чувствам така, сякаш съм направил пълен кръг", допълни Скорсезе.

Освен "Убийците на цветната луна", известният режисьор е продуцирал свои собствени филми като "Изобретението на Хюго" и "Вълкът от Уолстрийт", както и филми на други автори, включително холивудски продукции, независими, документални и чуждестранни филми и режисьорски дебюти.

Congratulations to Martin Scorsese, the recipient of this year’s David O. Selznick Achievement Award. #PGAAwards pic.twitter.com/u72FGv48V4 — Producers Guild of America (@producersguild) February 26, 2024

Мартин Скорсезе е бил продуцент и на телевизионни сериали, сред които "Престъпна империя".

Изненадващо е, че режисьорът никога не е печелил най-голямата награда на гилдията за най-добър филм, отбелязва Асошиейтед прес.

Сред предишните носители на отличието "Дейвид О. Селзник" са Стивън Спилбърг и Том Круз.

Мартин Скорсезе каза, че за него въздействието на класическото холивудско кино започва когато е едва 4-годишен с филма "Дуел под слънцето", сценарист и продуцент на който е Селзник, и неговите цветове, движения, пейзажи и зашеметяващите декори.

"Бях уплашен от тях и същевременно развълнуван", сподели 81-годишният режисьор. Скорсезе каза още, че е благодарен за привилегията да прекара живота си в изследване на "красотата, която е в основата на това, към което всички се стремим".

Носителят на водещия приз "Дарил Ф. Занук" на продуцентската гилдия е печелил "Оскар" за най-добър филм през пет от последните шест години и 12 от последните 15, включително миналата година с "Всичко навсякъде наведнъж", припомня агенцията.

От сцената на балната зала "Рей Долби" в Холивуд - в същия комплекс, където в театър "Долби" на 10 март ще бъдат раздадени наградите "Оскар", Кристофър Нолан благодари на своя колега продуцент Чарлз Роувън, че му е дал книгата "Американският прометей", довела до "Опенхаймер" и поставила началото на верижна реакция, разпространила се по целия свят.

Робърт Дауни младши, който е част от актьорския състав на "Опенхаймер", по-рано нарече историческия епос "най-касовия филм за теоретична физика, правен досега".

В събота Дауни младши спечели наградата за най-добра поддържаща мъжка роля на наградите на Гилдията на актьорите, на които "Опенхаймер" триумфира с водещия приз за актьорски състав.

"Наследници" и " Мечката" спечелиха водещите телевизионни отличия на продуцентската гилдия, след като направиха същото на наградите на актьорската гилдия и на "Еми"-тата миналия месец.

"Спайдър-Мен: През Спайди-вселената", който е с номинация за "Оскар", получи приза за най-добър анимационен филм. Неговият предшественик "Спайдър-Мен: В Спайди-вселената" (2018) също спечели наградата на продуцентската гилдия, преди да повтори успеха си на "Оскар"-ите.

Освен Мартин Скорсезе продуцентската гилдия отличи за кариерни постижения Чарлз Д. Кинг и Гейл Бърман. Кинг стана първият чернокож носител на почетното отличие за принос към филмовата индустрия, сред чиито предишни носители са величия от ранга на Уолт Дисни, Клинт Истууд и Джордж Лукас.

Гейл Бърман - единствената жена, заемала ръководен пост както в голяма филмова компания, така и в телевизионна мрежа, получи наградата "Норман Лиър" за постижения в областта на телевизията. Бърман е движещата сила зад създаването и излъчването на хитовия сериал "Бъфи, убийцата на вампири", чиято звезда Сара Мишел Гелар й връчи отличието.

"Нито един човек на тази земя не се интересуваше от закупуването на това телевизионно предаване. Но аз просто не можех да пренебрегна интуицията си, която ми подсказваше, че в него има нещо уникално", сподели Гейл Бърман.