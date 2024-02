Гилдията на актьорите в САЩ: Изкуственият интелект ще ни улови в матрица

И зкуственият интелект ще ни улови в матрица, предупреди Фран Дрешър, президент на Гилдията на актьорите в САЩ и на Американската федерация на телевизионните и радио артисти SAG-AFTRA на церемонията за наградите на Гилдията. Това предаде Ти Си Ей/ДПА.

Fran Drescher on negotiating with Bob Iger during the SAG-AFTRA strike: "I think that we have a lot of respect for each other. We both tried to do our job as best as we could. You can't take these things personally." | Variety On the Carpet presented by @DIRECTV pic.twitter.com/4IbssXJsrc