Колко време можем да издържим без сън?

В продължение на удивителните 11 дни и 25 минути 17-годишният Ранди Гарднър не е спал за проект на гимназиален научен панаир в Калифорния през 1963 г., поставяйки световния рекорд за най-дългото оставане буден.

Съобщава се, че и други хора са счупили този рекорд - Робърт Макдоналд е изкарал 18 дни и почти 22 часа без сън през 1986 г. - но никой не е бил наблюдаван толкова внимателно или от лекар, както Гарднър.

Световните рекорди на Гинес вече не отразяват това постижение; през 1997 г. те спряха да приемат нови предложения поради "присъщи опасности, свързани с лишаването от сън".

Но какви са тези опасности? Какво се случва с хората, които изпитват продължителна липса на сън?

Сънят е необходим за изпълнителните, емоционалните и телесните функции, а недостатъчният сън може да повиши риска от няколко здравословни състояния, включително диабет, сърдечни заболявания, затлъстяване и депресия, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

Експертите казват, че хората се нуждаят от постоянни 6 до 8 часа на денонощие. Но не е необичайно хората, особено студентите, да изкарат цяла нощ и да останат будни 24 часа.

На този етап на лишаване от сън може да бъде предизвикателство да се направи разлика между сън и будност. Когато някой започне да изкарва 24 часа без сън, мозъчната му активност вече показва сигнали, че е на границата на сън-будност, въпреки че изглежда, че е бодър.

Това се нарича нарушаване на съня или микросън. Хората, които се отказват от часове сън, изглеждат будни, но мозъкът им неволно изпада в нещо като необичаен сън, който може да включва интервали на невнимание или халюцинации.

Трудно е да се повярва, че някой може да остане буден повече от 24 часа без тези епизоди. Но колко точно време хората могат да изкарат без сън и времевата линия на страничните ефекти, които се развиват, може да бъде трудно да се определи. Хроничното лишаване от сън, когато човек не спи за продължителен период от време, е толкова опустошително, че е неетично да се изследва при хора. Дори е използван като форма на психологическо изтезание.

Въпреки че продължителното лишаване от сън не може да бъде изследвано, има данни за хора с рядкото наследствено заболяване, наречено фатално фамилно безсъние . Тези пациенти имат генетична мутация, която причинява натрупване на необичаен протеин в мозъка и прогресивно намалява съня. Здравето им започва да се влошава и в крайна сметка умират, защото анормалният протеин се натрупва и уврежда мозъчните им клетки. Разстройството убива повечето пациенти средно в рамките на 18 месеца.

При животни проучване от 1989 г. върху плъхове показва, че те могат да издържат без сън само между 11 и 32 дни, преди това да ги убие.

