Ето колко трябва да спим, за да не напълнеем и да сме здрави

Н яма възраст, в която сънят може да бъде по-малко от 6 часа, а 8 часа са оптимални за възрастните, заяви Джанлука Росато, невролог от Италианския изследователски клиничен институт „Sacro Cuore“.

"Възрастните трябва да спят по 7 до 8 часа. Всички ние сме склонни да спим по-малко, отколкото трябва. Въпреки постепенното намаляване на времето с течение на годините, не съществува възраст, на която човек трябва да спи по-малко от 6 часа. Това не е достатъчно дори в напреднала възраст", каза Джанлука Росато пред аудитория преди Международния ден на съня, който тази година се отбелязва на 17 март.

