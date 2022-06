Разкриха причината защо спим по-кратко

В секи, който се опитва да заспи бързо в горещите летни нощи, знае колко трудно е това.

Така че не е изненада, че глобалното затопляне вероятно ще повлияе силно на съня на хората.

До края на този век хората могат да бъдат подложени на поне две седмици кратък сън всяка година поради високите температури, предизвикани от глобалното затопляне, според ново проучване. Констатациите бяха публикувани на 20 май в списание One Earth, според WebMD.

Ефектите от затоплянето ще са по-тежки за някои уязвими групи, особено за по-възрастните хора, каза водещият автор в проучването - Келтън Майнор.

„Прогнозираната загуба на сън на степен на затопляне е два пъти по-голяма сред възрастните хора в сравнение с останалите и три пъти по-голяма за жителите, живеещи в страни с по-ниски доходи спрямо страни с високи доходи, и значително по-голяма за жените, отколкото за мъжете“, каза Майнор.

„Важно е, че открихме някои доказателства, че чувствителността към температурата по време на сън в късна зряла възраст може да се повиши на възраст между 60 и 70 години, като величината на очакваната загуба на сън на градус на затопляне се увеличава допълнително за тези над 70 години“, каза той.

Майнор каза, че тези прогнози се основават на данни от първи по рода си „естествен експеримент в планетарен мащаб“, в който повече от 47 600 души от 68 страни носеха ленти за проследяване на съня от септември 2015 г. до октомври 2017 г.

„Открихме, че нощите, които са били по-топли попречили на продължителността на човешкия сън в глобален мащаб“, каза Майнор.

Данните показват, че при много топли нощи - 30 градуса по Целзий или по-високи - сънят намалява средно с малко над 14 минути.

Източник: Kelton Minor, PhD, former doctoral student, planetary social and behavioral data science, University of Copenhagen, Denmark; Indira Gurubhagavatula, MD, MPH, associate professor, medicine and sleep medicine doctor, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia; One Earth, May 20, 2022