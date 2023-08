Тропическите гори са застрашени: Високите температури възпрепятстват фотосинтезата

Т ропическите гори са застрашени от високите температури, несъвместими с фотосинтезата, съобщи Франс прес.

Оказва се, че тропическите гори не са застрашени само от обезлесяването или сушата. Прекалено високите температури могат да възпрепятстват фотосинтезата, се казва в резултатите от научно изследване, публикувано в сп. "Нейчър".

Досега едва 0,01 процента от листата в горната част на дървесните корони са преминавали през прага на 47 градуса по Целзий. Това е границата, блокираща трансформацията на слънчевата светлина и въглеродния диоксид в жизнена енергия за растенията.

What happens when it's too hot for tropical leaves to photosynthesize? This is the third #climate impacts study this week that has made the hair on the back of my next stand up as I sifting through the data https://t.co/t1apZBNwhR