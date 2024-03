Ето кой ще е новият президент на Европейската филмова академия

Ф ренската актриса Жулиет Бинош ще бъде новият президент на Европейската филмова академия (ЕФА), след като полската режисьорка Агнешка Холанд се оттегли от поста на 1 май, съобщи електронното издание „Скрийн дейли“.

Бордът на академията единодушно предложи актрисата от филмите „Шоколад“, „Английският пациент“ и „Страсти в кухнята“. Членовете на ЕФА трябва да гласуват одобрението си до края на април, за да може Бинош да заеме поста.

Холанд е президент от 2021 г., а преди това беше председател на борда до 2019 г. Режисьорката на „Зелена граница“ обяви, че се оттегля, за да се съсредоточи върху филмовата си дейност.

„Не съм човек, който лесно се оттегля, но стигнах до извода, че преди всичко съм режисьор. И това е, върху което искам да се съсредоточа през следващите години“, каза Холанд в изявление.

With Agnieszka Holland deciding to step down and fully dedicate her time to filmmaking again, the Academy Board has now unequivocally proposed Juliette Binoche as new Academy President to European Film Academy members. 👉 Read more: https://t.co/TLPBKthwpa pic.twitter.com/RDOyjhtsQh