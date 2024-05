"Ефектът Скъли": Ето какво е и кои са кандидатите за модерния му вариант

Н а 10 септември 1993 г. беше премиерата на сериал, който имаше огромно влияние върху поп културата и дори живота на хората. Това шоу бе "Досиетата Х", научно-фантастична драма за агенти от ФБР, което разрешава паранормални мистерии. Главните герои на сериала, Фокс Мълдър и Дана Скъли, бяха динамична двойка: той експерт по престъпниците и вярващ в конспирации, тя лекар със стоичен, аналитичен ум. По-специално Скъли създаде голяма база от фенове и се оказа ключова в актуализирането на представянето на жените на екрана.

Терминът „Ефектът на Скъли“ дори беше въведен в чест на наследството на героинята във връзка с жените в STEM (обучение, фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика).

The Scully Effect: a phenomenon describing how X Files character Dana Scully inspired a generation of women to pursue STEM careers. A fictional + real-life example of why representation in STEM matters! Comment below if you experienced the Scully Effect. 👩‍🔬 pic.twitter.com/8JALQY6jir

В тази статия ще разгледаме значението на "Ефектът Скъли", защо представянето на STEM в медиите има значение и кои женски герои във филма и телевизията вдъхновяват следващото поколение момичета да следват STEM.

„Ефектът Скъли“ се отнася за това как Дана Скъли вдъхнови поколение жени да навлязат в областта на STEM. Изиграна от Джилиан Андерсън, Скъли стана известно име през 90-те години след огромната популярност на "Досиетата Х". Героинята, лекар и агент на ФБР, беше известна с огромните си познания, отлични разсъждения и дедукция, увереност и смелост. Тя беше и една от първите водещи роли в най-гледаното шоу, представящо жена в STEM. Както се оказва, нейната героиня също е била изключително влиятелна за зрителките.

Според доклада за "Ефектът Скъли", изготвен от Института "Джина Дейвис" за пола в медиите през 2018 г., 63% от жените, работещи в STEM, които са израснали по време на излъчването на шоуто, цитират Скъли като модел за подражание и казват, че тя „е увеличила увереността си, за да се отличи в професия, доминирана от мъже.“

Джилиан Андерсън също така заяви, че шоуто е получило значително количество писма от фенки, които казват, че са попаднали в теми, свързани със STEM, благодарение на Скъли. Въпреки че кариерите в STEM все още се държат непропорционално от мъже, силният и многоизмерен характер на Скъли помогна да насърчи поколение млади жени да последват нейните стъпки.

The character of Dana Scully played by Gillian Anderson on the X-Files, was directly responsible for an increased number of women in science, law and medicine. This became known as "Scully Effect". pic.twitter.com/wHHCTUl3KY