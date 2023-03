Райън Куглър връща хитовия научнофантастичен сериал "Досиетата Х"

Х итовият научнофантастичен сериал "Досиетата Х" е на дневен ред от 2018 г. насам с участието на Джилиън Андерсън и Дейвид Духовни, а сега Райън Куглър го връща отново.

„Bloody Disgusting“ съобщи новината от интервю на създателя на сериала Крис Картър, дадено за предаването "На брега с Глория Макаренко", в което той казва: "Току-що говорих с един млад мъж... Райън Куглър... който ще възстанови "Досиетата Х" с разнообразен актьорски състав."

